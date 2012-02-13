پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه تحویل بشار اسد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه که به وسیله کمیته مربوطه تدوین شده، پس از امضا از سوی "بشار اسد" به رای عمومی گذاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، در قانون اساسی جدید سوریه اصلاحات اساسی رخ داده که رئیس جمهور پس از تحویل گرفتن آن، پیش نویس را به پارلمان این کشور ارائه می کند تا مقدمات برگزاری همه پرسی عمومی در ماه مارس (فروردین ماه) فراهم شود.

به گزارش سانا در صورت تصویب قانون اساسی جدید سوریه این کشور گام مهمی را در راستای ایجاد اصلاحات حقوقی و قانونی جدید برداشته است.