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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش هزینه اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده/ گرانی ارز دلیل اصلی

افزایش هزینه اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده/ گرانی ارز دلیل اصلی

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان با اشاره به هزینه اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده تاکید کرد: هزینه اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده با افزایش 350هزار تومانی مواجه شد.

حجت الاسلام محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: استادان مبلغ 1 میلیون و 200 هزار تومان را باید به منظور اعزام پرداخت کنند، این در حالیست که تاکنون هزینه اعزام دانشگاهیان مجرد و متاهل اعلام نشده است.

وی درباره علتهای افزایش قیمت، اظهار داشت: گرانی ارز و دلار و ارتقای هتلهای استادان از درجه 3 به درجه 2 از مهمترین علتهای این افزایش قیمت 350 هزار تومانی به شمار می آید.

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان با اشاره به اعزام استادان به عمره از 6 اسفندماه تا 25 فروردین ماه، تاکید کرد که اعزام کاروانهای دانشجویی پسران در فاصله زمانی 25 فروردین تا 10 اردیبهشت‌ماه سال آینده صورت می گیرد.

به گفته فقیهی، دانشجویان متاهل از 10 اردیبهشت ماه تا 6 خردادماه سال آینده به عمره اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1532785

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