بیست و پنجمین حسینیه شهید در قم افتتاح شد

محمد کاظم پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: حسینیه شهید علی اسحاقی بیست و پنجمین حسینیه شهید در قم است.



وی گفت: هم اکنون ۱۰حسینیه در منطقه دو بنیاد شهید و ۱۵حسینیه در منطقه یک بنیاد شهید با برگزاری مراسم دعای کمیل، توسل، ندبه، زیارت عاشورا، کلاس‌های قرآنی، مداحی، برنامه‌های فرهنگی، عزاداری و برپایی جشن در ایام ولادت و شهادت اهل بیت (ع) فعالیت دارند.



وی ادامه داد: حسینه شهدا با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با ادامه دادن راه شهدا، عمل به وصایای شهدا که زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، ترویج فرهنگ قرآنی و اسلامی و برگزاری برنامه‌های مذهبی از جمله این برنامه‌ها است راه اندازی شده‌اند.



مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم اضافه کرد: این حسینیه طی یکسال گذشته با عنوان بیت العباس (ع) فعالیت اولیه خود را آغاز کرده است و امروز تحت عنوان حسینیه شهید علی اسحاقی با برنامه‌های متنوع به کار خود ادامه می‌دهد.



وی ادامه داد: حسینیه شهدا درمنازل شهدا و با همت خانواده‌های معظم شهدا برپا می‌شود و بنیاد شهید در تجهیز و برگزاری برنامه‌های آن مشارکت دارد.



وی افزود: این حسینیه در یک طبقه و در فضایی به وسعت ۱۳۰متر مربع در خیابان امامزاده ابراهیم (ع) واقع در خیابان ۲۲بهمن احداث شده است.



پورامینی در پایان گفت: شهید علی اسحاقی در سال ۱۳۴۲در شهر قم متولد شد ودر سال ۱۳۶۴در محور آبادان فوت کرد.