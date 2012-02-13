به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی گفت: همزمان با برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون بسیجی استان بیش از یکصد نفر از طلاب و روحانیون در این مسابقات شرکت می کنند.

حجت الاسلام غلامحسین محمدی بیان کرد: این مسابقات با هدف گسترش فرهنگ قرآنی در بین طلاب و روحانیون، ارتقاء سطح مفاهیم قرآنی و افزایش حافظان قرآن بنا به فرموده مقام معظم رهبری برگزار می شود.

وی اظهار کرد: مسابقات قرآن کریم برای پنجمین سال متوالی در سطح طلاب و روحانیون بسیجی در رشته های قرائت، حفظ کل، 5، 15 و20جزء و مفاهیم شامل جزء یک تا هشت از تفسیر نمونه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بیشترین افراد ثبت نام کننده در رشته مفاهیم و حفظ 15 جزء شرکت نموده اند تصریح کرد: علاقمندان می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ 26بهمن ماه با مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی تماس بگیرند.

وی یادآوری کرد: این مسابقات با رقابت طلاب و روحانیون بسیجی برادر 28بهمن ماه ساعت7 و 30 دقیقه صبح در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی برگزار و به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

اختتامیه مسابقات فوتسال جام فجر ویژه روحانیون بسیجی در مشهد برگزار شد

معاون آموزش و تربیت مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی گفت: در این دوره از مسابقات 17 تیم از پایگاه های بسیج حوزه های علمیه مشهد مقدس به رقابت پرداختند.

غلامحسین محمدی بیان کرد: تیم شهید هاشمی نژاد از پایگاه بسیج مدرسه علمیه موسی بن جعفر(ع) مقام اول، تیم شهید محسن علیان از پایگاه بسیج مدرسه علمیه سلیمانیه مقام دوم و تیم سرداران شهید محمود زاده از پایگاه بسیج مدرسه علمیه امام صادق(ع) رتبه سوم را کسب کردند.

وی یادآوری کرد: به تیم های اول تا سوم مسابقات فوتسال جام فجر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.