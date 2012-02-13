آسیبهای کودکان خیابانی و کار بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سمینار بررسی آسیبهای کودکان خیابانی و کار و همچنین زنان سرپرست خانوار به همت موسسه نیکوکاری مهرآفرین با هدف حمایت از کودکان کار و خیابان در روزهای 29 و 3 بهمن ماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می شود.

دستیابی به نظر دست اندرکاران امر سلامت در حوزه تخصصی موضوع ، دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی صاحبنظران ، پژوهشگران و فعالان علمی در حوزه تخصصی ، شناسایی حوزه های مغفول و کمتر کار شده در زمینه جمعیت هدف ، گردهمایی و تبادل و اجماع نظر متولیان امر ، مسئولان ذیربط ، بررسی وضعیت کنونی کودکان کار و خیابانی ، آگاهی از اهداف و برنامه های آتی سازمانهای غیر دولتی و جهت گیری واحد و تقویت هم افزایی و در نهایت تنظیم و ارائه سندی واحد که زمینه ساز و همسو کننده فعالیتهای حوزه مورد نظر سمینار باشد از مهمترین اهداف این برنامه است.

در این سمینار دو روزه ، ضمن ایراد سخنرانیها و ارائه مقالات تخصصی ، میزگردهای تخصصی نیز با حضور کارشناسان این حوزه برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است پس از جمع بندی مطالب عنوان شده نتایج آن با نظر اعضای کمیته علمی سمینار در قالب بیانیه ارائه خواهد شد.