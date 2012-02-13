قاتل فراری در رودبار جنوب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین دادستان عمومی وانقلاب رودبار جنوب با اشاره به دستگیری شرور و قاتل فراری در این شهرستان، گفت: وی دارای سوابق مجرمانه مختلف اعم از قتل، شرارت، تیراندازی وسرقت مسلحانه است.

ایرج صادقی ادامه داد: از این مجرم در زمان دستگیری یک قبضه سلاح کلاش، پنج تیغه خشاب، 67 تیر فشنگ جنگی، یک قبضه سلاح کمری و 14 فشنگ و تعدادی سیم کارت تلفن همراه کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: قتل مسلحانه یکی از شهروندان در دی ماه و سرقت مسلحانه مبلغ 110 میلیون تومان وجه نقد از یکی دیگر از شهروندان در مرداد ماه سال جاری از آخرین اقدامات این مجرم است.

ورود60 پرونده تعدی به اراضی بیت المال به دادسرای سیرجان

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان با اشاره به ورود 60 فقره پرونده تعدی به اراضی بیت المال طی 10 ماهه سال جاری به دادسرای این شهرستان، گفت: این تعداد پرونده براساس گزارشات اداره اطلاعات، تماسهای مردمی و شکایات ادارات منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.

مهدی بخشی افزود: از این تعداد پرونده، 9 فقره براساس گزارشات اداره اطلاعات و تماسهای مردمی به دادسرا وارد شده که موضوع تصرف غیرمجاز 266 هزار متر مربع اراضی ملی مطرح شده و به صورت ویژه در دستور رسیدگی است.

وی گفت: تعداد 26 پرونده نیز براساس شکایات اداره منابع طبیعی شهرستان به لحاظ تصرفات غیرقانونی، تشکیل شده که در مجموع، تصرف 620 هزار متر مربع اراضی ملی مطرح شده است.

بخشی در تشریح پرونده های وارده براساس شکایات اداره مسکن و شهرسازی نیز، گفت: در این رابطه نیز 25 پرونده به دادسرای سیرجان وارد شده که رسیدگی به تصرفات و تعرضات به 133 هزار متر مربع در دستور کار است.

وی افزود: در تعداد چهار فقره پرونده مطروحه هنوز میزان تصرف انجام شده توسط کارشناسان اعلام نشده است.

دادستان سیرجان با اعلام اینکه در این رابطه با جدیت و بدون اغماض رسیدگی و برخورد خواهد شد، گفت: این امر وظیفه دستگاه قضایی است و با تمام توان به آن عمل خواهدکرد.

بخشی تاکید کرد: دستگاههای متولی حراست و حفاظت از بیت المال و اراضی باید به جای طرح شکایت از اشخاص بعد از اقدامات غیرقانونی، قبل از آن با اقدامات مواظبتی و مراقبتی زمینه تصرفات را از بین برده و از متصرفان همواره یک قدم جلوتر باشند.

آمیخته شدن علم و آگاهی به انگیزه های دینی باعث ثبات علم می شود

دادستان عمومی و انقلاب شهربابک گفت: علم به همراه دارنده منابع و مایه های اقتدار در هرجامعه ای است.

علیرضا کشاورز افزود: داشتن علم به تنهایی کافی نیست وآمیخته شدن علم و آگاهی به انگیزه های دینی و ارزشی مایه ثبات علم و بهره برداری از آن در جهت آبادسازی و پیشرفت بشریت است.

وی گفت: هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان از سطح علمی و فن آوری بالایی برخوردارند اما به لحاظ عدم توجه به مبانی دینی با نوعی پوچگرایی و سرخوردگی درونی افراد مواجه هستند.



کشاورز افزود: دین تنها برای آباد سازی آخرت نیست و دنیای بشریت نیز در پرتو توجه به دین، آباد و با نشاط خواهد بود.



وی در تبیین نقش دین در ایجاد روحیه پیشرفت و تکامل فردی و اجتماعی گفت: دین به جامعه این روحیه را می بخشد که باور کند تمامی ابرقدرتهای مادی کوچک و شکست پذیر هستند.



دادستان شهربابک پیروزی انقلاب اسلامی را بر نظام ستمشاهی برخواسته از روحیه خودباوری و توکل مردم در پرتو شجاعت و زعامت امام خمینی( ره) برشمرد و گفت: نظام دو هزار و 500 ساله سلطنتی که توسط ابرقدرتهای زمان حمایت می شد ، هرگز به توان و نیروی مردم و جوانان در برچیدن خود باور نداشت.