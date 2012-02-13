ترکیب احتمالی بارسلونا و بایرلورکوزن مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بایرلورکوزن سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در "بای آره‌نا" میزبان بارسلونا خواهد بود.

سایت "یاهو اسپورت" ترکیب احتمالی دو تیم در این بازی را گمانه‌زنی کرده که به شرح زیراست:

بایرلورکوزن: برند لنو، ودران کورلوکا، دانیل شوآب، مانوئل فریدریچ، مایکل کادلچ، استفان رینارتز، گونزالو کاسترو، سیمون رولفس، لارس بندر، آندره شورل و استفان کیسلینگ

بارسلونا: ویکتور والدس، دانیل آلوس، کارلس پویول، جرارد پیکه، اریک آبیدال، ژاوی، خاویر ماسکرانو، آندرس اینیستا، آلکسیس سانچز، لیونل مسی و سسک فابرگاس