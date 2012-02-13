مسئله ربا با جدیت در امور بانکی پیگیری شود/ پرداخت 150 میلیارد تسهیلات در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی برهان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) مهریز با تاکید بر اینکه باید مسئله ربا با جدیت در امور بانکی پیگیری شده و ریشه کن شود، اظهار داشت: صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) پایگاه مبارزه با رباست.

وی با اشاره به آثار ویرانگر ربا افزود: با توجه به آیات قرآن کریم و روایات واصله از ائمه معصومین، رواج ربا ساختارهای جامعه را ویران و موجب گسترش سایر گناهان می‌ شود که باید با این امر برخورد کرد.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) یزد در پنج سال فعالیت خود 150 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و اشتغال در اختیار جوانان استان قرار داده است.

مصطفی اعیان بیان داشت: در زمینه اشتغال، 10 هزار شغل با اعتبار 60 میلیارد تومان برای جوانان استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه شعبه مهریز، ششمین شعبه دریافت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در استان یزد است، عنوان کرد: شعب این صندوق سال آینده در پنج شهرستان دیگر استان نیز افتتاح می شود.

اعیان از مردم مهریز خواست: با افتتاح حساب در این صندوق و سپرده گذاری، زمینه اشتغال جوانان و اعطای تسهیلات به نیازمندان را فراهم کنند.