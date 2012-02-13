10 پروژه گازرسانی در علی آبادکتول اجرا شد

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در این مراسم گاز دو روستای امیر آباد شمالی و میان رستاق با هزینه ای در حدود هشت میلیارد ریال مورد بهره بر داری قرار گرفت و تعداد دو هزار و 682 نفر از مردم شریف این روستاها از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: در همین راستا، عملیات اجرائی سه روستای ذبیح آباد، اسلام آباد مزرعه 2 و خاتم آباد شهرستان نیز با برآور هزینه ای در حدود یک میلیارد و 530 میلیون ریال آغاز شد ه است و امیدواریم با همیاری مطلوب مسئولان و مردم شریف منطقه هر چه سریعتر شاهد افتتاح گاز این روستاها باشیم.



سنگدوینی گفت: تعداد دو واحد صنعتی، مسکن مهر دانش، جایگاههای CNG شهرداری دو عابدی نیز از پروژه های دیگر این شهرستان بود که مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: برای این پنج پروژه معادل یک میلیارد و 982میلیون ریال هزینه شده است.



مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در خاتمه بر رعایت دقیق نکات ایمنی و بویژه صرفه جوئی و مدیریت در مصرف گاز تاکید کرد.