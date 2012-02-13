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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

سعید در گفتگو با مهر:

رسانه های کرمان برای آشنایی بیشتر مردم با فرش دستباف اقدام کنند

رسانه های کرمان برای آشنایی بیشتر مردم با فرش دستباف اقدام کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر رسانه ای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: رسانه های کرمان باید برای آشنایی مردم با فرش دستباف کمک کنند.

عباس سعید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اولین جشنواره فروش فرش دستباف در کرمان از 22 بهمن ماه امسال اظهار داشت: این جشنواره با رویکرد متفاوتی نسبت به دوره های قبل در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: شعار امسال ما در برگزاری این جشنواره، "هر فروشگاه، یک نمایشگاه" است.

سعید افزود: با این رویکرد، فضای نسبتا مناسبی ایجاد شده تا فروش این کالای دستی در کرمان رونق بیشتری بگیرد.

وی تصریح کرد: نشریات و رسانه های مختلف در کرمان باید برای آشنایی مردم با این جشنواره و در کل بازار فرش دستباف کرمان اقدامات لازم را انجام دهند.

سعید همچنین با اشاره به اینکه  فرش کرمان از ویژگیهای منحصر بفردی برخوردار است، گفت: اما این صنعت مشکلات خاص خود را دارد که برای رفع آن اقداماتی انجام شده اما هنوز باید کارهای بیشتری صورت بگیرد تا فرش کرمان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
 

کد مطلب 1532807

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