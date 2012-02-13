به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بهنام احسان پور و رضا یزدانی کشتی گیران آزادکار وزن 60 و 96 کیلوگرم به عنوان همراه راهی رقابتهای قهرمانی آسیا در کره جنوبی می شوند. اسماعیل پور و امیری کشتی گیران این وزن در قهرمانی آسیا هستند.

بر این اساس، تیم ملی کشتی آزاد روزهای 29 و 30 بهمن ماه در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت می کند. تیم ایران برای شرکت در این مسابقات سه شنبه شب راهی کره جنوبی می شود.

خبر دیگر از کشتی اینکه هشت کشور، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، سوئد، گرجستان، عراق و ترکمنستان برای حضور در مسابقات بین‌المللی جام یادگار امام (ره) در قم اعلام آمادگی کرده‌اند. هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) روزهای 5 تا 7 اسنفدماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.

آخرین خبر از کشتی اینکه آخرین تمرین تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا عصر امروز(دوشنبه) زیر نظر رسول خادم مدیر تیمهای ملی و امور فنی برگزار می شود. این تمرین اختصاص به تمرین وزنه و مرور فن سبک دارد.