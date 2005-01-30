اروپا 25 ميليون دستگاه خودروي گاز سوز خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر ، برنامه اتحاديه اروپا در خصوص استفاده از سوخت هاي جايگزين به نحوي است كه در سال 2020 درصد خودروهاي با سوخت جايگزين كه عمدتا گاز طبيعي CNG است به بالاتر از 20 درصد مي رسد.

از اين تعداد بيش از 15 ميليون دستگاه خودرو سواري گاز سوز در نظر گرفته شده و ساير خودروها نظير اتوبوس ، تاكسي ، كاميون هاي خاص نيز در برنامه گازسوز كردن اين اتحاديه قرار دارد.

در حال حاضر در اروپا 524 هزار دستگاه خودرو گاز سوز فعالند كه ايتاليا با 381هزار و 250 دستگاه خودرو گاز سوز شده بيشترين تعداد خودروهاي گاز سوز را در اختيار دارد.

ايتاليا در ارتباط با خودروهاي گاز سوز ، ابتدا روي خودروهاي عمومي سواري تمركز كرد كه با گذشت زمان بازار خودروهاي گاز سوز را به تمامي خودروها و خدمات مختلف توسعه داد.

هم اكنون كشور آرژانتين با نزديك به يك ميليون و 300 هزاردستگاه خودروي گاز سوز و هزار و 248 ايستگاه سوختگيري گاز طبيعي به عنوان عمده ترين كشور در نيا به سمت توليد خودروهاي گاز سوز درحركت است.