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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

کنسرت گروه "ادیب" در تبریز برگزار می شود

کنسرت گروه "ادیب" در تبریز برگزار می شود

کنسرت گروه ادیب به سرپرستی و خوانندگی محمد معتمدی در روزهای 27 و 28 بهمن ماه در سالن پتروشیمی تبریز برگزار می شود.

محمد معتمدی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با همراهی برخی از دوستان، اخیرا گروه ادیب را تشکیل داده و قصد داریم از این پس با توجه ویژه به موسیقی اصیل و سنتی اجراهایی را داشته باشیم و اولین برنامه ما نیز در شهر تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه رویکرد بیشتر گروه های سنتی به سمت نوآوری در زمینه موسیقی سنتی است افزود: همه گروه های موسیقی زحمت می کشند و به عقیده من رویکرد و فعالیت همه آنها نیز قابل احترام است اما ما می خواهیم به ریشه های موسیقی سنتی توجه بیشتری داشته باشیم لذا با بداهه خوانی و بداهه نوازی بر پایه موسیقی سنتی قطعات و آثاری را تقدیم مخاطبان این نوع موسیقی خواهیم کرد.

معتمدی در ادامه با اشاره به اولین اجرای گروه ادیب در تبریز گفت: در بخش نخست این برنامه بداهه خوانی و بداهه نوازی با همراهی هادی آذرپیرا نوازنده تار و احمد مستنبط نوازنده تمبک ارائه می شود و در بخش دوم گروه نوازی با ارائه آثاری از ساخته های هادی آذر پیرا خواهیم داشت.

معتمدی در پایان گفت: آلبوم گاهی سه گاهی که مجموعه ای از ساخته های پویا سرایی با آواز او است به زودی و قبل از فرا رسیدن سال نو منتشر می شود.

هوشمند عبادی نوازنده نی،محمدباقر زینالی ،عود، احمد مستنبط، تمبک وهادی آذرپیرا تار، ازاعضای گروه ادیب هستند.

کد مطلب 1532811

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