آغاز تولید انبوه نخستین نانو داروی ضد سرطان خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا جعفری طراح و مبتکر داروی ضد سرطان با اشاره به آغاز تولید انبوه نانو دارو ضد سرطان در شرکت سبحان انکولوژی تولید این دارو را آرزوی 12 ساله خود عنوان کرد و اظهار داشت: نانو داروی ضد سرطان یکی از سخت ترین فرآورده‌ها در جهان است که برای درمان سرطان تخمدان، سینه، مولتیپل میلوما (سرطان خون)، کاپوسی سارکومای (نوعی سرطان بافت نرم) برای نخستین بار در خاورمیانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساخته شده است و مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه این دارو بر اساس نیاز کشور و بدون هیچ محدودیتی تولید می شود، خاطر نشان کرد: این دارو با یک سوم قیمت خارجی و با هزینه ای معادل 260 هزار تومان در اختیار بیماران قرار می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این دارو در فرم غیرنانویی موجب ایجاد اثرات سمیت قلبی و کبدی می شد و از این رو بسیاری از بیماران سرطانی زمانی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند دچار ریزش مو و کاهش سیستم ایمنی می شوند، گفت: سینادوکسوزوم نانولیپوزوم های حاوی داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین است که با مکانیسم افزایش نفوذ پذیری و نگهداری بافت تومور را مورد هدف قرار داده و موجب افزایش تاثیر و کاهش عوارض جانبی دارو می شود.