نرم افزارهای قرآنی در حرم رضوی رونمایی شد/ برگزاری نقد کتاب "ولادت"

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: به مناسبت با هفته وحدت از سه نرم افزار قرآنی در حرم رضوی رونمایی شد.

حجت‌الاسلام‌ جلال حسینی گفت: این مجموعه شامل نرم افزارهای کلام وحی، نوای رضوان و زمزم احکام است.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی در خصوص نرم ‌افزارهای قرآنی رونمایی شده تصریح کرد: این محصول بنا به درخواست زائران از محافل قرآنی تشکیل شده در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی از ابتدای سال جاری تا کنون با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما تهیه شده است.

حسینی با بیان اینکه در نرم افزارنوای رضوان اجرای برنامه گروه‌های ممتاز جمع‌خوانی در حرم رضوی ارائه شده است، ابراز داشت: نرم‌افزارخانه وحی شامل مجموعه‌ای ازکرسی‌های تلاوت در جوار عترت و تلاوت قراء ممتاز و بین‌المللی در حرم امام رضا(ع) است.

وی بیان کرد: نرم افزار زمزم احکام، گلچینی از تلاوت‌ها و جمع خوانی‌های محافل انس با قرآن بارگاه رضوی است.

همایش تخصصی نقد ادبی کتاب "ولادت" برگزار شد

همایش تخصصی نقد ادبی کتاب اول "ولادت" در تالار همایش‌های بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

رمان ولادت با محوریت سلسله رضوی با محتوای تاریخی و ادبی نوشته سعید تشکری شامل مجموعه 10 جلدی است که جلد نخست آن به چاپ رسیده و سایر جلدهای آن در حال نگارش و چاپ است.

نخستین کتاب ولادت که در 220 نسخه به چاپ رسید، در این همایش که به همت امور فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت آستان قدس رضوی برپا شده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، عدم رعایت ترتیب تاریخی، سندیت نداشتن داستان‌‌ها، حجم بسیار رمان، نداشتن مخاطب عام، شکسته‌شدن ساختار به خاطر اهمیت بیش از حد به محتوا، تعارفی بودن گفتگوهای شخصیت‌های داستان از جمله نقدهای مطرح شده منتقدان در این همایش بود.

یادآوری می‌شود، 55 نقد مکتوب به این همایش ارائه شده است.

ارسال 2500 بسته فرهنگی به 146 کشور جهان

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با هفته وحدت 2 هزار و 500 بسته فرهنگی به 146 کشور جهان از سوی آستان قدس رضوی ارسال شد.

حجت‌الاسلام جلال حسینی گفت: این بسته‌های فرهنگی به زبان‌های؛ فارسی، عربی، آلمانی، فرانسه، اردو، انگلیسی، روسی، ترکی آذری و ترکی استانبولی است.

وی اظهارداشت: این بسته‌ها شامل کتاب‌هایی با موضوع نبی مکرم اسلام(ص) و کارت تبریک هفته وحدت، سوالات مسابقه و بسته‌های متبرک بود که به مشترکان فعال غیرایرانی آستان قدس رضوی و رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای دیگر و برخی از مراکز فرهنگی و دینی دنیا ارسال شد.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: کتاب‌های نگرشی پیرامون پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد به همراه چهل حدیث نبوی به زبان فارسی، حیات نبی به زبان عربی، محمد فرستاده خدا به زبان آلمانی، رسالت نهایی به زبان فرانسه، اتحاد عالم اسلام کی بنیادی ضرورت به زبان اردو از جمله این کتاب ها بود.

وی ادامه داد: در هر بسته به تفیک زبان، مسابقه‌ای با عنوان رسول مهر در خصوص کتاب‌های ارسالی مطرح شده است.

تفسیر قرآن مجید در حرم رضوی برگزار می شود

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری کلاس تفسیر قرآن مجید توسط آیت الله سید احمد علم‌الهدی در حرم مطهر رضوی خبر داد.

جلال حسینی گفت: در این کلاس که در شبستان مسجد جامع گوهرشاد برگزار می‌شود، امام جمعه مشهد به تفسیرموضوعی آیات کلام‌الله مجید می‌پردازد.

وی اظهارداشت: این کلاس باحضور طلاب و فراگیران علوم دینی مشهد و در روزهای پنج شنبه ساعت 8 الی 9 صبح برگزار می‌شود.

حسینی در ادامه به برگزاری کلاس مکاسب طلاب و فراگیران حوزه‌‌های علمیه مشهد در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح، توسط آیت الله علم‌الهدی در حرم رضوی اشاره کرد.

عرضه‌ شعر در حوزه دین از تاکیدهای ائمه(ع) است

سرپرست موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس عنوان کرد: عرضه‌ شعر در حوزه دین توسط شاعران از تاکیدات ائمه طهار(ع) بوده است.

علی ثابت ‌نیا در حاشیه‌ برگزاری شب شعر نغمه‌ بهار عنوان کرد: ائمه‌ اطهار(ع) در زمان حیات خود به مبحث شعر و به ‌ویژه اشعاری که در خدمت دین و نشر آن بودند، اهمیت بسیاری قائل بوده و در این راستا داستان‌ها و روایات متعددی وجود دارد که حاکی از توجه این بزرگان به اشعار و هم ‌چنین شاعران آیینی‌ سرای است.

وی در ادامه بیان کرد: در مسیر اشاعه‌ فرهنگ شعر آیینی نهادهای فرهنگی به ‌ویژه مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی باید نیاز جامعه به شناخت معارف اهل بیت(ع) را با عرضه‌ قالب‌های هنری مطابق با سلیقه‌های روز مردم برطرف سازند.

ثابت‌نیا در خصوص انجمن ادبی رضوی گفت: این انجمن در حدود 20 سال پیش به توصیه‌ مقام معظم رهبری(ره) و با حضور اساتید بزرگ حوزه‌ شعر و ادبیات آیینی تشکیل شد که هم‌اکنون توسط شورایی متشکل از بزرگان شعر آیینی اداره می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های این انجمن ادبی افزود: جلسات این انجمن که یکی از فعال‌ ترین انجمن‌های ادبی کشور در سال‌های اخیر بوده است، به ‌طور مستمر و هفتگی در حرم رضوی و در جوار مرقد حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) در حال برگزاری است.