نیازمند تربیت مفسران قرآن در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه شاکری نیا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حق قرآن این نیست که ما صرفا محافل انس با قرآن داشته باشیم و از قاریان برجسته دعوت کنیم، گفت: ما باید خودمان قاری و مفسر قرآن تربیت کنیم.

شاکری نیا برگزاری سی و چهارمین دوه مسابقات قرآن در هرمزگان را فرصتی مهم برای فعالان قرآنی و مسئولان دانست و ضمن اشاره به نقش مسئولان و فعالان قرآن در این راستا اظهار داشت: مسئولان در این زمینه کم کاری می کنند چون حق قرآن این نیست که ما فقط محافل انس با قرآن داشته باشیم و از قاریان برجسته دعوت کنیم بلکه ما باید خودمان قاری و مفسر قرآن تربیت کنیم و سعی کنیم قرآن را از محجوریت درآوریم.

وی در ادامه بیان داشت: فعالان قرآنی هرچند فعالیتهای بسیار کوچکی انجام می دهند ولی اگر پشتوانه و دلگرمی داشته باشند امید آن می رود که کارهای خوب و تاثیرگذاری در زمینه قرآنی انجام دهند.

این دانشجوی حافظ قرآن گفت: اگر بخواهیم فعالیتهای قرآنی استان را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد البته ناگفته نماند که فعالیتهای صورت می گیرد ولی با وجود این باید آموزش و برنامه ریزیهای حساب شده ای در سطوح مختلف و برای تمامی سنین صورت گیرد.

شاکری نیا افزود: چون آشنایی من با قرآن با قرآن از طریق مسجد صورت گرفته و این خود می تواند تاثیر بسیار زیادی در زندگی داشته باشد الان اگر خودم را با گذشته مقایسه کنم قرآن باعث آرامش روح و روان من شده است و توانسته ام تا حدود تغییرات بسیار مثبتی را در شیوه رفتار و زندگی خود بوسیله قرآن به وجود بیاورم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قرآن یک کتاب جامع و کامل برای تمامی دوران است و انسان می تواند از قرآن به عنوان یک برنامه تمام عیار در همه زمینه ها استفاده نماید و تمامی ملتها می توانند از قرآن برای بیداری اسلامی بهره ببرند.

این دانشجوی بسیجی دانشگاه پیام نور رودان عنوان کرد: حق قرآن این نیست که ما فقط محافل انس با قرآن داشته باشیم و از قاریان برجسته دعوت کنیم بلکه ما باید خودمان قرآن را از محجوریت درآوریم.