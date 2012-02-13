انتقاد فرماندار بناب از تاخیر در اجرای مصوبات مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی مروز دوشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان بناب با بیان اینکه این مشکلات را در عدم انجام وظایف مسکن و شهرسازی و اداره تعاون سابق می‌بینم، گفت: اداره تعاون سابق و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی نیز باید به موقع مسائل مالی تعاونیها رسیدگی و حسابرسی و به آن نظارت می‌کردند که متاسفانه تاکنون دقت و نظارت کافی به تعاونیها صورت نگرفته است.

وی عدم توانایی تعاونیها را از دیگر مشکلات این بخش اعلام و اظهارکرد: اگر تعاونیها مدیریت کافی را نداشتند، نباید این مسئولیت را عهده‌دار می‌شدند و باید اذعان کرد که مسکن و شهرسازی و همچنین تعاون در این خصوص به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.

فرماندار بناب سپس با اشاره به اینکه عملیات اجرایی شهرک ولی‌عصر (عج) شهرستان بناب از سال 73 آغاز شده است، تاکید کرد: سهل‌انگاری و عدم انجام وظیفه توسط مسئولان امر سبب شده اعضا متضرر شوند و دستگاههای ذیربط باید جوابگو باشند.

برقی با اشاره به اینکه محل و مکان در نظر گرفته شده برای اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان بناب نامرغوب بوده است، گفت: دستگاههای خدمات ‌رسان را مجبور کردند تا به این محل خدمات ارائه کنند.

وی ضمن انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات مسکن مهر در شهرستان بناب، خواستار عملیاتی شدن مصوبات شد.

رئیس ستاد مسکن مهر سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان ‌شرقی نیز در این نشست با بیان اینکه مسکن و شهرسازی به وظایف قانونی خود در خصوص مسکن مهر عمل کردهاست، گفت: مسکن و شهرسازی بیشترین توان خود را گذاشته است و در تلاش است تا در سطحشهرستان بناب مصوبات را عملی و اجرایی کند و تمهیدات لازم در این خصوص انجام گرفته است.

جواد قربانی افزود: سوء مدیریت و عدم استفاده بهینه از منابع مالی سبب بروزمشکلات در تعاونیها شده است.

وی ادامه داد: برای حل مشکلات مسکن مهر بایدهمکاری همه‌جانبه از سوی تمام دستگاه‌ها انجام گیرد.

رئیس ادراه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه 80درصد مشکلات موجود به ساختار تشکیل تعاونی‌ها ارتباط دارد، گفت: متأسفانه قوانین دست و پاگیر در این بخش زیاد است.

صمد اخلاصی اضافه کرد: با وجود اینکه حدود 20 سال از عمر آغاز شهرک ولی‌عصر (عج) بناب می‌گذرد ولی تاکنون هیچگونه زیرساختهای اساسی در این شهرک اجرا نشده است.

وی با اشاره به نبود متولی برای پیگیری امورشهرک خواستار تأسیس یک ناحیه شهرداری مستقل در این شهرک شد.