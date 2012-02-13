به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتهای بدمینتون بینالمللی دهه فجر مانند دورههای گذشته این مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان برگزار میشود اما برخی از تیمهای خارجی شرکت کننده تنها برای حضور در یکی از بخشها اعلام آمادگی کردهاند.
از میان تیمهای خارجی هند با 14 بازیکن بیشتر تعداد شرکت کننده را دارد در حالیکه برخی از کشورها تنها با یک بازیکن برای شرکت در این رقابتها اعلام آمادگی کردهاند.
اوگاندا (یک نفر)، اندونزی، افغانستان، آذربایجان و مالزی (سه نفر)، عراق (چهار نفر)، سوریه (هفت نفر) کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در بخش مردان مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر شرکت میکنند. نروژ، مراکش، مکزیک، نیجریه، انگلستان (یک نفر) و دانمارک (دو نفر) هم فقط در بخش بانوان این دوره از رقابتها حضور خواهند داشت.
پرو و یونان (یک آقا و یک خانم)، ترکیه، اتریش و کانادا (یک آقا و دو خانم)، سریلانکا (یک آقا و سه خانم)، هند (10 آقا و چهار خانم)، فرانسه (یک آقا و سه خانم)، ژاپن (دو آقا و شش خانم)، آفریقای جنوبی (سه آقا، چهار خانم و یک مربی) و ترکمنستان (پنج خانم و آقا) کشورهایی هستند که بدمینتونبازان آنها در هر دو بخش مردان و زنان رقابت خواهند داشت.
ایران به عنوان میزبان مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر بیشترین بازیکن را دارد. تیم کشورمان برای حضور در این رقابتها 16 بازیکن در بخش بانوان و 18 بازیکن در بخش مردان معرفی کرده است.
بیست و دومین دوره رقابتهای بدمینتون بینالمللی دهه فجر 27 تا 30 بهمن ماه در سالن بدمینتون تهران برگزار میشود. برای این رقابتها که در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار میشود، 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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