به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‎های بدمینتون بین‎المللی دهه فجر مانند دوره‏های گذشته این مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان برگزار می‏شود اما برخی از تیم‎های خارجی شرکت کننده تنها برای حضور در یکی از بخش‎ها اعلام آمادگی کرده‎اند.

از میان تیم‎های خارجی هند با 14 بازیکن بیشتر تعداد شرکت کننده را دارد در حالیکه برخی از کشورها تنها با یک بازیکن برای شرکت در این رقابت‎ها اعلام آمادگی کرده‎اند.

اوگاندا (یک نفر)، اندونزی، افغانستان، آذربایجان و مالزی (سه نفر)، عراق (چهار نفر)، سوریه (هفت نفر) کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در بخش مردان مسابقات بدمینتون بین‏المللی دهه فجر شرکت می‏کنند. نروژ، مراکش، مکزیک، نیجریه، انگلستان (یک نفر) و دانمارک (دو نفر) هم فقط در بخش بانوان این دوره از رقابت‎ها حضور خواهند داشت.

پرو و یونان (یک آقا و یک خانم)، ترکیه، اتریش و کانادا (یک آقا و دو خانم)، سریلانکا (یک آقا و سه خانم)، هند (10 آقا و چهار خانم)، فرانسه (یک آقا و سه خانم)، ژاپن (دو آقا و شش خانم)، آفریقای جنوبی (سه آقا، چهار خانم و یک مربی) و ترکمنستان (پنج خانم و آقا) کشورهایی هستند که بدمینتون‎بازان آنها در هر دو بخش مردان و زنان رقابت خواهند داشت.

ایران به عنوان میزبان مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر بیشترین بازیکن را دارد. تیم کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها 16 بازیکن در بخش بانوان و 18 بازیکن در بخش مردان معرفی کرده است.

بیست و دومین دوره رقابت‎های بدمینتون بین‎المللی دهه فجر 27 تا 30 بهمن ماه در سالن بدمینتون تهران برگزار می‏شود. برای این رقابت‌ها که در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار می‎شود، 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.