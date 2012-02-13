محلهای برگزاری مسابقات قرآنی در هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ستاد اطلاع رسانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم، هرمزگان و به ویژه شهر بندرعباس در حالی میزبان این دوره از مسابقات می شود که این استان در این ایام از هوای مناسب و معتدلی برخوردار است که به عقیده بسیاری از کارشناسان این امر می تواند در کیفیت برگزاری مسابقات و کل مراسم نیز تاثیر داشته باشد.

هرچند که بندرعباس طی ماه های گذشته میزبان چندین رویداد مهم دینی و مذهبی همانند همایش بین المللی امام سجاد (ع) بوده است اما سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی نه تنها گل سر سبد رویدادهای فرهنگی این استان در سال جاری است بلکه این رویداد به نوعی در تاریخ رویدادهای فرهنگی مذهبی این استان کم سابقه است.

کمیته اجرایی و برگزاری این مسابقات از هفته های گذشته با تمهیدات اندیشده شده سعی در برگزاری هر چه بهتر و مناسب تر این مسابقات دارد از همین رو با برگزاری جلسات متعدد در این راستا گام در ایجاد هماهنگی در بین دستگاهها برداشته است.

سالن شرکت توزیع برق و سالن شرکت شرکت گاز به عنوان مکانهای اصلی برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی معرفی شده است.

سالن شرکت توزیع برق به برگزاری مسابقات بخش آقایان و سالن شرکت گاز نیز به محل برگزاری مسابقات خانمها اختصاص داده شده است. همچنین در این دو سالن برنامه های جنبی و کارگاهها و مراسمات و سخنرانی ها نیز برگزار خواهد شد.

علاوه بر اماکن یاد شده سالنهایی نیز در تمام شهرستانهای هرمزگان و شهرهای مطرح برای برگزاری محافل و مراسم مربوطه در نظر گرفته شده است.

طبق گفته مسئولان برگزاری این مسابقات طی شش روز برگزاری این مسابقات شرایط و زمینه حضور مستقیم روزانه بیش از دو هزار نفر در این مسابقات به عنوان مدعو فراهم شده است.