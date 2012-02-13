به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در نشستی خبری در مورد لایحه بودجه سال 91 گفت: بر حسب نظر رئیس جمهور در لایحه بودجه سال 91 به پرداختی‌های کارکنان دولت توجه شده به طوری که پیش‌بینی شده است میزان پرداختی به کارکنان دولت در سال 91 بیش از 10 درصد باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه این میزان افزایش در نهایت توسط دولت قطعی شود، گفت: این میزان رشد در مقایسه با سال 90 رشدی بالاتر را نشان می دهد.

وی گفت: در سال 90 متوسط رشد فصول 1 و 6 قانون بودجه که معمولاً موضوع پرداخت کارکنان یعنی حقوق و مزایا و ... است حدود 6 درصد بوده که رشد این فصول به طور متوسط در سال جدید 12 درصد و یا کمی بیشتر است.

به گزارش مهر، دستمزد و حقوق سال 90 کارمندان با رشد 6 درشدی اعتبار حقوق و دستمزد، 6 درصد بالا رفت و پیش بینی می‌شود با افزایش بیش از 10 درصدی این اعتبار در لایحه بودجه سال 91، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده بیش از 10 درصد افزایش باشد.