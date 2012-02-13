وضع پرداخت حقوق کارکنان و کارگران پروژه های مختلف بهبهان نگران کننده است

فرهاد باذلی محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات مهم تولیدکنندگان و صنعتگران شهرستان بهبهان اظهار کرد: در این رابطه ما با دو مشکل یعنی کمبود سرمایه در گردش و بدهیهای تسهیلات تولید کنندگان مواجه هستیم یعنی اگر شما بخواهیم مشاغل مربوط به این صنعتها و تولیدکنندگان را پایدار کنیم راهی جز کمک به آنها و حل این دو مشکل اساسی نداریم.

وی افزود: ما در ارتباط با مسائل مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی اطلاعات دقیق و روزانه ای در دست داریم و باید به آنها کمک کنیم و فرصت مناسب تولید و کارآفرینی را در اختیار آنها بگذاریم.



باذلی محبوب با اشاره به نگرانی هایی که در بحث پرداخت حقوق کارکنان و کارگران پروژه های مختلف در سطح شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: در این رابطه وضع نگران کننده در شهرستان داریم و از این پروژه ها می توان15 پروژه را نام برد که حقوق کارکنان و کارگرانش را پرداخت نکرده است.



فرماندار بهبهان در ارتباط با شهرداری این شهرستان نیز تصریح کرد: شهرداری بهبهان فاقد هر گونه امکانات مناسب است، نه ماشین آلات راه سازی مناسبی در اختیار دارد و نه امکاناتی که بتوان در شرایط بحرانی مشکلات مردم را برطرف کرد.



وی شهرداری شهر زیدون را نیز دارای مشکلاتی عنوان کرد و افزود: شهرداریهای ما با دستانی خالی و شرایطی سخت در حال خدمت رسانی به مردم هستند.



باذلی محبوب با یادآور شدن تشکیل جلسه شورای کشاورزی استان در شهرستان بهبهان افزود: با تلاشی که در این باره صورت گرفت سال جاری توانستیم در جلسه ای مدیران جهاد کشاورزی استان و مسئولین سازمان آب و برق خوزستان را به شهرستان دعوت کنیم که این جلسه 32 مصوبه داشت که اگر این مصوبات اجرایی شود استعداد کشاورزی، دامپروری و شیلات در سطح شهرستان شکوفا خواهد شد.



وی افزود: در تلاش هستیم بتوانیم از امکانات خوبی که در سد مارون وجود دارد، برای پرورش ماهی در قفس استفاده کنیم. با اجرایی کردن این طرح ما در بدترین شرایط موجود می توانیم نزدیک به هزار تن برداشت ماهی داشته باشیم و یک هزار و 500 نفر را نیز در این طرح به کارگیری کنیم.



باذلی محبوب با بیان اینکه کشتارگاه صنعتی بهبهان 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و دارد، گفت: اکنون 12 سال است که این پروژه متوقف مانده و نمونه چنین کشتارگاهی در استان نداریم.