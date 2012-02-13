فقط به شکست شهرداری فکر می کنیم/ مجبور کردن بازیکن به قدم زدن در اتوبان!

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و مس سرچشمه ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از بازی با تیم ذوب آهن تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم. در بازی با تیم ذوب آهن 7 یا 8 بازیکن خود را به دلیل مصدومیت و همچنین محرومیت در اختیار نداشتیم بطوریکه حتی در یک مقطع زمانی می خواستم خودم لخت شوم و درون زمین بروم!

وی در همین خصوص افزود: شهرداری و مس سرچشمه شناخت خوبی از یکدیگردارند و با توجه به موقعیت حساس‌شان در جدول رده بندی هر دو تیم به سه امتیاز این بازی نیاز دارند.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه تاکید کرد: امیدوارم کمیته داوران فدراسیون فوتبال همانطور که از داوران با تجربه برای بازیهای تیمهای بالای جدولی استفاده می کند، در خصوص بازیهای تیمهای پایین جدول نیز حساسیت داشته و از وجود داوران باتجربه بهره ببرد.

وی با بیان اینکه برای حفظ شخصیت تیمی خود فقط به دنبال سه امتیاز این بازی خارج ازخانه هستیم، عنوان کرد: من به بازیکنانم گفتم که هنوز 9 هفته از رقابتهای لیگ برتر باقی مانده و در این 9 هفته امکان هرگونه اتفاقی وجود دارد، بنابراین هنوز برای ناامید شدن زود است. من به آنها تاکید کردم که برای حفظ شخصیت خود و باشگاه مس سرچشمه فقط به شکست تیم شهرداری در تبریز فکر کنند.

شرفی با بیان اینکه در حال حاضر بازیکنان من از روحیه بالایی برخوردارند، تاکید کرد: اگر احساس کنم که هرکدام از بازیکنانم انگیزه خود را ازدست داده و فکرمی کند که تیم ما شانسی برای بقا ندارد مجبورش می کنم ساکش را روی کولش انداخته و در اتوبان قدم بزند!

دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و مس سرچشمه ازهفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 روز سه شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.