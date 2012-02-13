92 اثر به جشنواره تجارب انجمن های اولیاء و مربیان خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهدانی صبح دوشنبه در چهارمین جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان استان، اظهار داشت: تعداد 92 اثر و طرح اجرایی در قالب مقاله به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از این تعداد 40 اثر مربوط به طرح های اجرایی و 52 طرح پیشنهادی بوده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد همچنین 20 اثر غیر مرتبط بوده و در هیئت داوران بررسی نشده است.

بهدانی با بیان اینکه توسط هیئت داوران 10 طرح به عنوان برتر شناخته شدند، افزود: از این تعداد پنج طرح اجرایی و پنج طرح پیشنهادی بوده است.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: تقویت روحیه همکاری و مشارکت در اولیا و مربیان، ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت ها، برنامه ها و افزایش کارآیی و اثر بخشی انجمن های اولیا و مربیان، استفاده از تجارب و نوآوری های موفق و تعمیم آن به سایر مدارس استان و آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های موجود در انجمن های اولیا و مربیان برای برنامه ریزی های آینده از جمله این اهداف است.

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش پرورش خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون سه مدرسه راهنمایی و مشاوره خانواده در استان وجود دارد، افزود: در این مدارس مشکلات و معضلات اجتماعی دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از مهمترین مشکلات اعتیاد در جوانان است.

وی با بیان اینکه مدارس با هسته مشاوره در یک مکان تجمیع شده، اما جداگانه فعالیت می کند، بیان کرد: در این راستا به منظور اطلاع رسانی برای خانواده ها کلاس های آموزش با اعتبارات مختلف برگزار می شود.

بهدانی با اشاره به فعالیت یک هزار 450 انجمن اولیان و مربیان در سال گذشته، عنوان کرد: در سال گذشته 237 مدرسه در سطح استان، برتر و 260 مدرسه ممتاز شناخته شده اند.

وی از افزایش نمایندگی های فروش کتب انجمن های اولیا و مربیان در استان خبر داد و گفت: به منظور اطلاع رسانی و افزایش آگاهی خانواده از معضلات و مشکلات پیش روی جوانان نمایندگی های فروش کتب این انجمن ها در سطح استان افزایش می یابد.

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: به منظور افزایش سطح علمی و بهره وری بیشتر از فرهنگیان و تجارب و ایده های نو این قشر جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن اولیا و مربیان به صورت سالانه برگزار خواهد شد.