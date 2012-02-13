محمد صادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: د راین مجموعه در خصوص تفسیر فقهی روششناسی صورت گرفته است.
وی گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده حدود ۴۰۰صفحه فیش برداری شده است.
وی ادامه داد: پس از بررسیهای لازم به این نتیجه رسیدم که در خصوص روششناسی تفسیر فقهی اقدام شایستهای انجام نگرفته است بنابراین به تدوین این مجموعه پرداختم.
مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن با بیان اینکه سعی شده است تا پایان سال آینده این کتاب تدوین میشود افزود: امیدوارم با تدوین این مجموعه بتوانم تحقیقی ارائه دهیم که مورد استفاده فقها و عموم مردم باشد.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص این کتاب افزود: ویژگی اصلی این کتاب این است که در اصل روششناسی تفسیر فقهی یک نوآوری انجام میدهد.
یوسفی مقدم ادامه داد: همچنین این کتاب در حوزههای تحقیق فقهی بسیار مورد نیاز است و نگاه فقهی را به قرآن تغییر خواهد داد.
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