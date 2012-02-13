20 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان کرمان برپا می شود

مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز سال 91 اظهار داشت: 20 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ایام نوروز در استان کرمان در نظر گرفته شده است.

زریسفی زمان برپایی نمایشگاه های مذکور را اسفند ماه عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه ها کالاهای مورد نیاز، اساسی و ضروری مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در استان کرمان ابراز داشت: فروشندگان می توانند مرغ را به صورت نامحدود و با قیمت دو هزار و 900 تومان از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تهیه کنند.

این مسئول تصریح کرد: قیمت مرغ برای مصرف کنندگان نیز سه هزار و 100 تومان است.



