  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

زریسفی:

20 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان کرمان برپا می شود

20 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان کرمان برپا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از برپایی 20 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا بهاره در سطح استان کرمان خبر داد.

مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز سال 91 اظهار داشت: 20 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ایام نوروز در استان کرمان در نظر گرفته شده است.

زریسفی زمان برپایی نمایشگاه های مذکور را اسفند ماه عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه ها کالاهای مورد نیاز، اساسی و ضروری مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در استان کرمان ابراز داشت: فروشندگان می توانند مرغ را به صورت نامحدود و با قیمت دو هزار و 900 تومان از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تهیه کنند.

این مسئول تصریح کرد: قیمت مرغ برای مصرف کنندگان نیز سه هزار و 100 تومان است.


 
کد مطلب 1532838

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها