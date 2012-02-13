تهدیدها و تحریم های غرب به مثابه جولان مگس در عرصه سیمرغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران و فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع)، ایرانیان و فارسی زبانان مقیم نیویورک، جشن باشکوهی را در مسجد امام علی (ع) این شهر برگزار کردند.

در این مراسم محمد خزاعی سفیر ونماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنانی، پیروزی انقلاب اسلامی ، ادامه حرکت بالنده آن در سه دهه گذشته وحضور پر شور مردم در صحنه های مختلف را نشانه حاکم بودن اراده الهی بر ادامه و پویایی این انقلاب مردمی دانست.

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به حضور میلیونی مردم شهرهای مختلف ایران در راهپیمائی امسال بیست و دوم بهمن اظهار داشت :تشدید فشارهای غرب برضد ملت ایران در قالب تحریم ها و تهدیدها نشانه عجز آنان در جلوگیری از تاثیرات انقلاب اسلامی بر ملتهای منطقه می باشد . وی اظهار داشت : آنچه امروز دنیا در تهران، قاهره، بحرین و دیگر کشورهای مسلمان می بیند، ادامه حرکت روشنگرانه ای است که امام خمینی (ره) در نیم قرن اخیر پایه ریزی کردند.

محمد خزاعی افزود: دنیا شاهد است که برغم تهدیدهای مکرر دشمنان زورگو ، این ملت مسلمان هر روز محکم تر و استوارتر از قبل در مسیری که خود انتخاب کرده است، گام بر می دارد و این علتی به غیر از اراده و حمایت الهی ندارد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان افزود: آنچه که امروز درقالب انقلاب اسلامی و حرکت ملتهای مسلمان رخ داده است، قابل توقف و سانسور نیست و تهدیدها و تحریم های غرب نیز به مثابه جولان مگس در عرصه سیمرغ است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان صبر و بردباری را راهکار حتمی تحقق وعده های الهی خواند و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند :انقلاب اسلامی ایران تجدید حیات اسلام و تبلور اراده خداوند برای تحقق فتح مبین اسلام است و تا پیوستن آن به ظهور حضرت حجت (عج) توقف ناپذیر خواهد بود.

در آغاز این مراسم سرود ملی جمهوری اسلامی ایران پخش و حاضران نسبت به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ادای احترام کردند.

پخش تصاویری از راهپیمائی میلیونی مردم شهرهای مختلف مردم ایران در این مراسم، بخش دیگری از جشن سی و سه سالگی انقلاب اسلامی در مسجد امام علی (ع) نیویورک بود.

در این مراسم برنامه های فرهنگی شامل سرود ،دکلمه های زیبا در وصف حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) و مسابقه اطلاعات عمومی و اسلامی برگزار شد که مورد توجه حضار قرار گرفت .

در این مراسم جمع کثیری از مقامات سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته ،سفرا و دیپلماتهای کشورهای مختلف جهان ، چهره های برجسته دانشگاهی ورسانه ای آمریکا و مقیم سازمان ملل متحد فرا رسیدن سی و سومین جشن پیروزی انقلاب اسلامی را به محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تبریک گفتند .