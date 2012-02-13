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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

همایش اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می شود

همایش اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می شود

دومین همایش اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش روز چهارشنبه 26 بهمن ماه امسال از ساعت 9 صبح در تالار شهید دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی داره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این مراسم وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مهندس زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، دکتر ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، دکترعلیخانی مشاور وزیر علوم و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، دکتر افروز رئیس دانشکده روانشناسی و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، دکتر اسدی مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و تمامی مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاههای استان تهران حضور خواهند داشت.
 
به گزارش مهر، بخش آغازین این مراسم نیز از ساعت 8:30 صبح چهارشنبه با غبارروبی از مزار شهدای گمنام دانشگاه آغاز خواهد شد.
کد مطلب 1532841

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