طرح نظارتی ویژه نوروز از اول اسفند در یزد آغاز می شود

ناصر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن سال نو و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و به دلیل خریدهای نوروزی و انجام سفرهای زیارتی و سیاحتی طرح ویژه نظارت بر بازار در یزد آغاز می شود.

وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تحارت اهتمام ویژه ای برای تحقق انتظارات و خواسته های مردم در جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات مورد نیاز در سطح بازار دارد.

رحیمی بیان داشت: به همین منظور برای تنظیم بازار و برخورد با تخلفات احتمالی، طرح ویژه نوروز 91 در دو مرحله مقدماتی از تاریخ اول تا دهم اسفندماه 90 و طرح عملیاتی آن از 11 اسفندماه 90 تا 15 فروردین ماه 91 به اجرا در می آید.

وی در راستای وظایف اجرایی کنترل و نظارت بر قیمت از عموم مردم سطح استان یزد خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری و سایر تخلفات .....با مراجعه حضوری به واحد ستاد خبری این سازمان یا از طریق تلفن 124 در تمام اوقات مراتب شکایت خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.