به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر پیش‌تر نسبت به جذب این بازیکن 26 ساله ابراز علاقمندی کرده بود و آرسنال می تواند در صورت ارائه پیشنهاد مناسب، پودولسکی را در تابستان به خدمت بگیرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، پودولسکی فوتبال خود را با کلن آغاز کرد و سپس به بایرن مونیخ پیوست اما پس از اینکه نتوانست در این تیم به جایگاهی که انتظار داشت برسد، سه سال قبل به کلن بازگشت. این بازیکن در 95 بازی ملی، 43 گل برای تیم فوتبال آلمان به ثمر رسانده است.

پودولسکی به "بیلد ام زونتاگ" گفت: به من گفته بودند که با حضورم در کلن، این تیم بازیکنان خوب دیگری را هم به خدمت خواهد گرفت تا ابتدا در جمع هشت تیم برتر بوندس لیگا و سپس در میان 6 تیم برتر قرار بگیریم. اما وضعیتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم چنین چیزی را تصدیق نمی کند و این، نا امیدکننده است.