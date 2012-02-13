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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

تکلو به مهر خبر داد:

طرح "آموزش خانواده" ویژه زوج های جوان در خراسان رضوی برگزار می شود

طرح "آموزش خانواده" ویژه زوج های جوان در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری طرح آموزش خانواده ویژه زوج های جوان هیئت های مذهبی در استان خبر داد.

معصومه صنم یار تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح آموزش خانواده ویژه زوج های جوان هیئتی با اعتبار 34 میلیون تومان در کل استان اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه نهاد خانواده به عنوان مقدس ترین و بادوام ترین نهاد اجتماعی در اسلام مورد توجه قرار گرفته است بیان داشت: هر اقدامی که در راستای بنیان خانواده برداشته می شود باید ارج نهاده شود زیرا اگر خانواده تحکم و پیوند لازم را داشته باشد بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص اهداف این طرح بیان کرد: کاهش آمار طلاق، تحکیم بنیان خانواده، فرزند پروری و ارتقاء مسائل فرهنگی و معنوی در میان زوج های هیئتی و گسترش فرهنگ دینی از جمله اهداف برگزاری این طرح است.

وی افزود: زمینه سازی و حمایت از شکل گیری خانواده مستحکم و تربیت صحیح فرزندان از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

گفتنی است، طرح آموزش خانواده ویژه زوج های جوان هیئتی از 22 بهمن ماه آغاز  شده و تا فروردین 91 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1532846

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