طرح "آموزش خانواده" ویژه زوج های جوان در خراسان رضوی برگزار می شود

معصومه صنم یار تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح آموزش خانواده ویژه زوج های جوان هیئتی با اعتبار 34 میلیون تومان در کل استان اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه نهاد خانواده به عنوان مقدس ترین و بادوام ترین نهاد اجتماعی در اسلام مورد توجه قرار گرفته است بیان داشت: هر اقدامی که در راستای بنیان خانواده برداشته می شود باید ارج نهاده شود زیرا اگر خانواده تحکم و پیوند لازم را داشته باشد بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص اهداف این طرح بیان کرد: کاهش آمار طلاق، تحکیم بنیان خانواده، فرزند پروری و ارتقاء مسائل فرهنگی و معنوی در میان زوج های هیئتی و گسترش فرهنگ دینی از جمله اهداف برگزاری این طرح است.

وی افزود: زمینه سازی و حمایت از شکل گیری خانواده مستحکم و تربیت صحیح فرزندان از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

گفتنی است، طرح آموزش خانواده ویژه زوج های جوان هیئتی از 22 بهمن ماه آغاز شده و تا فروردین 91 ادامه خواهد داشت.