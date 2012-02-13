به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان با صدور این حکم، بابک فرهنگی را به عنوان مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم منصوب کرد.
در پی انتصاب ایمان کفایی مهر- مدیر کل سابق تحول اداری و فناوری این وزارتخانه در سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بابک فرهنگی به عنوان مدیر کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم منصوب شد.
براساس ساختار جدید وزارت علوم با ادغام دفتر سامانههای اطلاعات و دفتر تحول اداری و بهرهوری، دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات این وزارت تشکیل شده است.
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