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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

مدیر کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم منصوب شد

مدیر کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم منصوب شد

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، با صدور حکمی مدیر کل تحول اداری و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان با صدور این حکم، بابک فرهنگی را به عنوان مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم منصوب کرد.

در پی انتصاب ایمان کفایی مهر- مدیر کل سابق تحول اداری و فناوری این وزارتخانه در سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بابک فرهنگی به عنوان مدیر کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم منصوب شد.

براساس ساختار جدید وزارت علوم با ادغام دفتر سامانه‌های اطلاعات و دفتر تحول اداری و بهره‌وری، دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات این وزارت تشکیل شده است.

کد مطلب 1532850

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