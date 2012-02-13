به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر سیم فروش - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در نشست خبری امروز دوشنبه در این باره توضیح داد: تا کنون اهدای کلیه به روش لاپاراسکوپی انجام می شد که سوراخهای یک سانتیمتری و 5 میلیمتری در آن ایجاد می شد.

وی با بیان اینکه این روش از 10 سال قبل اجرایی می شد، ادامه داد: با استفاده از روش لاپاراسکوپی در این بیمارستان هزار و 400 بیمار تحت عمل جراحی اهدای کلیه قرار گرفته است.



سیم فروش با اشاره به اجرای روش جدید در جراحی اهدای کلیه، اظهار داشت: در روش جدید از روش مینی لاپاراسکوپی استفاده شد که در آن به جای ایجاد برشهای بزرگ، با ایجاد برش 3 میلیمتری در ناف اقدام به عمل جراحی می شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در این روش کلیه از پایین ترین قسمت شکم خارج می شود، افزود: در این روش علاوه بر اینکه به دلیل استفاده از روشهای کمتر تهاجمی، درد بیمار بسیار کم است و از نظر زیبایی نیز آثار جراحی بر روی بدن باقی نمی ماند.



وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این روش 10 بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، یادآور شد: این روش برای ترمیم تنگی لگنچه در یک کودک و درمان تنگی عروق فرعی کلیه استفاده شده است.



رئیس قطب اورولوژی ایران مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد اضافه کرد: بیماری تنگی لگنچه یک نوع بیماری مادرزادی است که باعث تورم کلیه و جمع شدن ادرار می شود و به مرور سبب از بین رفتن کلیه و یا آسیب جدی به آ‌ن می شود.



سیم فروش با اشاره به کاربردهای این روش خاطر نشان کرد: روش مینی لاپاراسکوپی برای درمان انسداد های شدید کلیه، تومورهای کلیه، غدد فوق کلیه و برخی سنگهای کلیه قابل استفاده است.



وی همچنین با اشاره به مزایای این روش نسبت به روش لاپاراسکوپی گفت: در این روش علاوه بر اینکه بیمار به سرعت بهبودی خود را به دست می آورد، فرد گیرنده کلیه نیز به جای 3 ماه در مدت یک هفته می تواند از بیمارستان مرخص شود.