خوابم می آد؛ انتخابی برای مواجه نشدن با مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز اکران فیلم های جشنواره فجر به "خوابم می آد" رضا عطاران اختصاص داشت.



فیلمی که روز گذشته و در مراسم اختتامیه سی امین جشنواره فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم در بخش کارگردانی را به دست آورد.

همان گونه که از سابقه و قریحه عطاران در ساخت فیلم های طنز انتظار می رفت؛ این فیلم با رویکردی طنز دراولین ساخته بلند سینمایی عطاران پا به جشنواره امسال گذاشته و طبق آراء مردمی در زمره فیلم های خوش ساخت و مورد توجه مخاطبان به شمار رفته است.



استقبال از " خوابم می آد" در کرج



یکشنبه شب و در هفتمین روز اکران فیلم های بخش مسابقه هر چند بر خلاف روز گذشته تمام صندلی های سالن سینما ساویز در اکران این فیلم پر نشد، اما جمعیت انتهای سالن درخور توجه بود و استقبال خوبی هم از این فیلم شد؛ به نحوی که قهقه های تماشاگران تا انتهای سالن سینما می پیچید.





روایت عطاران در "خوابم می آد"؛ خواب انتخابی برای مواجه نشدن با مشکلات



سکانس های اولیه فیلم حول محور عطاران با صدای شماته ساعت و چرخش پره های پنکه، حرکت آرام پرده اتاقش در حرکت باد و چرخش عقربه های ساعت در کنار فرشته مرگ به تصویر کشیده می شود، عطاران اولین دیالوگ هایش را با چشمان بسته و با این جمله آغاز می کند: " بعضی ها از خواب می ترسن، می گن مثل مردنه، اما من خواب را بیشتر از بیداری دوست دارم.



"عطاران در ادامه فیلم نقش معلم ریاضی را بازی می کند که از کار بیکار شده و در مسیر رسیدن به خانه و در مواجه با آدم های پیرامونش شغل های مختلفی را که می توانست در آنها موفق باشد از سر می گذراند؛ موسیقی دان ، کار در کباب فروشی یا یک کارواش و.... در ادامه داستان با فلاش بک های عطاران در نقش رضا به دوران کودکی اش برمی گردد وگره های کور دوران کودکی اش در مدرسه را از این طریق مرور می کند و داستان را به پیش می برد؛ او می گوید: " خیلی بده که جایی که می خواهی نباشی" برای همین دوست دارد همیشه در خواب باقی بماند.



در روایت تصویری داستان این فیلم، مخاطب سوار بر رکاب دوربین عطاران، همپای او تا انتهای خواب ابدی اش در فیلم همراه می شود؛ هر چند در اثنای فیلم با ساکانس های مضحک به قهقه در می آید، اما بعد از خواب ابدی عطاران تنها با لبخندی بر لبان مخاطب و اظهار رضایتی که با دیدن فیلم بر چهر ه ها می نشیند ،نشان می دهد که " خوابم می آد" عطاران با تماشاگرانش ارتباط برقرار کرده است



طنازی بازیگران در فیلم "خوابم می آد"



رضا عطاران، مریلا زارعی، اکبر عبدی، سروش صحت، ویشکا آسایش، ناصر گیتی خواه از جمله بازیگران این فیلم اند که در " خوابم می آد" عطاران طنازی می کنند.



اکبر عبدی با بازی خوبش در این فیلم سیمرغ بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را به خود اختصاص داد. سروش صحت هر چند در سکانس های محدودی حضور داشته، اما نقشی باور پذیر از قشر خاصی از جامعه را موفق به تصویر می کشد، توانایی های عطاران هم که تجربه های پیشینش در بازیگری و کارگردانی بر همگان به اثبات رسیده این بار درعرصه سینما بروز و ظهور پیدا کرده است.



مریلا زارعی که تبحرش در طنز را از خروس جنگی نشان داده، این بار در دومین فیلمش با این مضمون شخصیتی قابل توجه را از خود به نمایش گذاشته، ویشکا آسایش هم در اولین تجربه ورود آقایان ممنوع باز این دومین تجربه اش را در طنز تکرار می کند و در این نقش خوب ظاهر شده است.





طرح اولیه فیلمنامه "خوابم می آد" توسط معصومه بیات و حمید نعمت الله برنگاشته شده ، احمد رفیع زاده آن را نوشته است و مجددا فیلمنامه آن توسط رضا عطاران بازنویسی شده و محمد رضا تخت کشیان تهیه کنندگی آن را عهده دار بوده است.



"خوابم می آد" یکشنبه شب در سانس های 14، 16و 18 در سالن شماره یک سینما ساویز به نمایش درآمد و مخاطبان از دیدن این فیلم بسیار راضی بودند.

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سپیده غفاری

