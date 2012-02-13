حجتالاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری و نظارت دارالقرآن الکریم و توسط موسسه قرآنی بیت القرآن 300 هزار خانواده قرآنی در سراسر کشور تحت پوشش آموزش غیرحضوری مفاهیم قرآن کریم قرار گرفتند.
وی ادامه داد: مرحله اول این طرح شامل 5 جزء قرآن کریم بود که حدود یک میلیون نفر در دو ماه آموزشهای ارائه شده را فراگرفتند.
مسئول دارالقرآن الکریم قم هدف از برگزاری این طرح را گسترش مفاهیم قرآن کریم در بین خانوادهها عنوان کرد و افزود: مراسم اختتامیه این طرح روز سه شنبه 25 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار میشود.
حجتالاسلام عظیمی تاکید کرد: در این مراسم که با سخنرانی آیتالله سید احمد خاتمی برگزار میشود از 350 خانواده برتر قدردانی خواهد شد.
وی در مورد استمرار این طرح گفت: مرحله دوم این طرح شامل 5 جزء دوم قرآن کریم است که از ابتدای سال آینده آغاز میشود.
به گفته مسئول دارالقرآن الکریم قم این طرح تا پایان سال 92 برای آموزش مفاهیم کل قرآن کریم ادامه خواهد داشت.
عظیمی در گفتگو با مهر:
آموزش قرآن به 300 هزار خانواده/ مرحله دوم به زودی آغاز میشود
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از ارائه آموزش مفاهیم قرآن به 300 هزار خانواده قرآنی در کشور خبر داد.
حجتالاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری و نظارت دارالقرآن الکریم و توسط موسسه قرآنی بیت القرآن 300 هزار خانواده قرآنی در سراسر کشور تحت پوشش آموزش غیرحضوری مفاهیم قرآن کریم قرار گرفتند.
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