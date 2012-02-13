سایپای البرز به مصاف سپاهان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم لیگ برتر روز سه‌شنبه با انجام سه دیدار آغاز می‌شود و در حساس‌‌ترین بازی سپاهان صدرنشین میزبان سایپا خواهد بود.

سپاهان در این روزها نتایج خوبی کسب کرده پیروزی پر گل مقابل مس کرمان در هفته گذشته باعث شده شاگردان کرانچار یک گام دیگر به قهرمانی در این فصل نزدیک شوند.

ولی در مقابل سایپا البرز شرایط خوبی در جدول ندارد وهفته گذشته به شدت علیه داوری موضع گرفتند و قصد دارند با کسب سه امتیاز از اصفهان چند پله ای در جدول صعود داشته باشند.

سایپا شاید در این هفته دومین صدرنشین را هم ناکام بگذارد اتفاقی که بیش از همه استقلال و تراکتورسازی را خوشحال می‌کند. کرانچار مربی باهوشی است و می‌داند چگونه باید از حریف امتیاز بگیرد مگر اینکه نیروی جوانی سایپا مانع از اجرای تاکتیک‌های این مربی شود.

علیرضا فغانی به همراه داود رفعتی وحسن یوسفی قضاوت این دیدار را برعهده خواهند داشت.