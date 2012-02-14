بنیاد مستضعفان: ما نگارخانه را نبستیم/ غنمی: بنیاد با حکم قضایی نگارخانه را بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، نگارخانه سعدآباد یکی از قدیمی‌ترین نگارخانه‌های تهران است که در کنار کاخ موزه سعدآباد قرار دارد. این نگارخانه به خاطر آنچه که بنیاد مستضعفان آن را تملک می‌داند سه سال است که تعطیل شده و خاک می‌خورد.

در تماس خبرنگار ما با روابط عمومی بنیاد مستضعفان این مرکز پاسخ دقیقی در اختیار نداشت و آن را منوط به بررسی کامل پرونده این نگارخانه اعلام کرد ولی بعد از مدتی اعلام کردند که اصلا این نگارخانه متعلق به ما نیست.

اما دکتر غنمی؛‌ مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به خبرنگار در این مورد مهر گفت: این نگارخانه را بنیاد با حکم قضایی خود تملک کرده است و آن را بسته است.

یک منبع خبری در گفتگو با مهر با تائید بسته شدن این نگارخانه توسط بنیاد مستضعفان گفت: سه سال است که این نگارخانه معتبر تهران بسته شده است و متاسفانه هنوز هم خبری از بازگشایی آن نیست.

وی افزود: بنیاد مستضعفان این نگارخانه را بسته و گرد فراموشی بر آن پاشیده است. اکنون این نگارخانه خالی شده است و بی استفاده در گوشه‌ای افتاده است.



تمام اینها در حالی رخ داده است که چندی پیش شالویی، مدیر کل امور تجسمی ارشاد از اینکه امکان برای نمایش آثار تجسمی محدود هستند گلایه کرده بود.