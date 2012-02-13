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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

با حضور فعالان سیاسی؛

چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت برگزار می‌شود

چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت برگزار می‌شود

چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت آخر هفته جاری با موضوع انتخابات مجلس و با حضور فعالان سیاسی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در سال 1390 با شعار "مجلس در رأس امور است، مشارکت حداکثری و انتخاب کاندیدای کارآمد" با حضور برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی پنج شنبه و جمعه ،27 و 28 بهمن ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

این نشست با تشکیل میزگردهای تخصصی به اهمیت انتخابات مجلس نهم می پردازد و در ادامه دانشجویان و شرکت کنندگان سوال های خود را از سخنرانان که از گروه های مختلف سیاسی حاضر در صحنه انتخابات خواهند بود مطرح می کنند.
 
زمان چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساعت 8:30 اعلام شده است.
 
کد مطلب 1532867

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