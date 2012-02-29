به گزارش خبرنگار مهر، میشائیل هنکه که پس از تمرین سه شنبه استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد در مورد آخرین وضعیت این تیم برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: خوشبختانه بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و تنها مصدومیت چند مهره کلیدی روی عملکرد تیم ما تاثیرگذاشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه زمین هایی که در فوتبال ایران وجود دارد به هیچ عنوان شرایط مناسبی ندارند و قطعا با این زمین ها هیچ پیشرفتی در فوتبال کشور شما حاصل نخواهد شد. برخی بازیکنان ما به خاطر همین زمین های نامناسب مصدوم شدند.

مربی آلمانی استقلال حضور تماشاگران پرتعداد در دیدارهای این تیم را از نقاط مثبت فوتبال ایران عنوان کرد و افزود: خوشبختانه استقلال به هر شهری که می رود تماشاگران و علاقمندان زیادی دارد که این در کمتر کشوری دیده می شود. اینها پشتوانه فوتبال ایران هستند.

هنکه با بیان اینکه افت استقلال در نیم فصل دوم را قبول ندارد خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنها دو امتیاز با تیم صدرنشین فاصله داریم و نمی توانم بپذیرم که افت کرده ایم. ما چند بازیکن تاثیرگذار خود را به علت مصدومیت در اختیار نداریم با این حال در آستانه کسب عنوان قهرمانی جام حذفی هستیم و یکی از شانس های قهرمانی در لیگ برتر به شمار می رویم.

مربی آلمانی آبی پوشان حضور اشکان دژآگه در تیم ملی فوتبال ایران را امیدوار کننده خواند و گفت: هر چند دژآگه به فضای غریبی آمده است اما قطعا می تواند به تیم ملی فوتبال ایران کمک کند. او فوتبال را به خوبی می فهمد و در سطح حرفه ای بازی می کند.

وی شانس صعود ایران به جام جهانی را بسیار زیاد دانست و گفت: تیم ملی فوتبال ایران کادر فنی و بازیکنان خوبی دارد و می تواند به رقابتهای جام جهانی صعود کند. مهم این است که در جام جهانی بتواند خوب عمل کند. البته غیبت بازیکنانی مثل جباری به تیم ملی هم ضربه زده است.

میشائیل هنکه که پس از رفتنش به مرخصی صحبت های زیادی در مورد اختلافاتش با باشگاه استقلال مطرح شده بود در این مورد گفت: من مشکلاتی داشتم که به خاطر گذرنامه و مسائل دیگر بود که آن را با باشگاه حل کردم. این یک مسئله درون خانواده ای بود. من با هیچ کدام از اعضای باشگاه و یاد کادر فنی و بازیکنان مشکلی ندارم و اتفاقا خیلی هم با هم خوب هستیم.