پاکسازی 55 منطقه آلوده به مواد مخدر/ توزیع 270 تن میوه شب عید در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ملایر از برگزاری هفت یادواره شهدای شهری و روستایی در دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

اسماعیل حمزه لویی افزود: یادواره 22 شهید طلبه و روحانی شهرستان ملایر، برگزاری یادواره شهدای پاسدار، یادواره شهدای پایگاه شهید سجادی مسجد امام حسن(ع) و یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج شهیدبابایی از جمله این یادواره ها بوده است.

حمزه لویی همچنین از برگزاری یاواره شهدای روستای بهاره، بیغش و یادواره شهدای روستاهای کرتیل آباد، کهریز و قلعه کرتیل آباد در مسجد جامع این روستا همزمان با دهه فجر خبر داد.

وی اضافه کرد: تا پایان سال جاری علاوه بر این هفت یادواره شهید، 40 یادواره شهید در شهر و روستای ملایر برگزار می شود.

پایانه مسافربری ملایر - همدان سال آینده به بهره برداری می رسد

مسئول سازمان حمل و نقل و پایانه های ملایر از بهره برداری پایانه های مسافربری ملایر – همدان در هفته دولت سال آینده خبر داد.

سیداسماعیل صفوی زاده افزود: عملیات اجرایی این پایانه از شهریور ماه امسال در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع توسط بخش خصوصی آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه پنج میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شده است، گفت: عملیات اجرایی این پروژه در حال حاضر بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

صفوی زاده با بیان اینکه هم اکنون پایانه ملایر – همدان در سایت اداری شهرستان واقع شده است، افزود: طبق قانون، پایانه ها باید خارج از محدوه شهری و در ابتدا یا انتهای هر شهر احداث شوند.

وی همچنین از خرید سه دستگاه اتوبوس ولوو برای پایانه ملایر – همدان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر، 16 دستگاه اتوبوس در این مسیر فعالیت می کنند.

صفوی زاده میانگین عمر ناوگان اتوبوس پایانه ملایر – تهران را 10 سال عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، 75 دستگاه انواع اتوبوس در این پایانه مشغول فعالیت و خدمات رسانی به مسافران است.

55 منطقه آلوده به مواد مخدر در ملایر پاکسازی شد

معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر گفت: در 10 ماهه نخست امسال، 55 منطقه آلوده به مواد مخدر در این شهرستان توسط نیروی انتظامی پاکسازی شد.

حسن خیریانپور افزود: در این راستا، یک هزار و 400 معتاد و توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی از برگزاری 111 جلسه توجیهی در مناطق حاشیه ای شهر و روستاهای آلوده ملایر در راستای تحقق راهبردها و اجرای طرح مبارزه همه جانبه با اعتیاد در این شهرستان خبر داد.

خیریانپور همچنین بر تدوین بانک جامع اطلاعاتی فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان، بررسی وضعیت اعتیاد در بین زنان و اثرات ناشی از آن و بررسی وضعیت مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر به صورت مقایسه ای و تطبیقی به عنوان یکی از ضرورت های این طرح تاکید کرد.

خیریانپور اظهار داشت: ناامن کردن محیط برای قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، ایجاد تنفر عمومی در جامعه، آموزش و توجیه گروه های مرجع و آگاه سازی عمومی از مهمترین راهبردها در مهار و ریشه کنی این پدیده خانمان سوز است.

پایگاه "تندرستی سلامت قلب" در ملایر راه اندازی شد

پایگاه تندرستی و سلامت قلب با هدف ارتقا سلامت و کاهش بیماری های قلبی در شهرستان ملایر راه اندازی شد.

بر اساس این گزارش، این مرکز با هدف بررسی وضعیت، فعالیت بدنی، مصرف دخانیات و تشخیص بیماری‌های فشارخون بالا، دیابت، چربی های خون، اضافه وزن و چاقی و بیماری‌های عروق کرونر و تعیین عوامل خطرزای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر از ‌جمله بیماری‌های قلبی عروقی، و سرطان با عنوان پایگاه "تندرستی سلامت قلب" در شهرستان ملایر ایجاد شده است.

خدمات مشاوره‌ای در زمینه رژیم غذایی مناسب برای کاهش وزن به تناسب هر فرد و رژیم غذایی مناسب برای کنترل فشار خون بالا، دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی در این پایگاه ارائه می‌شود.

همکاری در برگزاری دو‌ره‌های آموزشی ترک دخانیات، دوره‌های آموزشی انجام فعالیت بدنی از‌ جمله آمادگی جسمانی برای بیماران، افراد سالم و افراد در معرض خطر و همکاری در برگزاری دوره توانبخشی قلب بعد از نارسایی قلبی، سکته مغزی و قلبی از دیگر خدماتی است که در این مرکز ارائه می شود.

63 و نیم درصد اراضی شهرستان ملایر موقوفه است

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر با بیان اینکه 63 و نیم درصد از اراضی این شهرستان موقوفه است، گفت: 60 درصد از فضاهای ورزشی، 98 درصد از فضاهای سبز و 100 درصد فضاهای آموزش عالی شهرستان ملایر بر روی اراضی موقوفات واقع شده است.

حجت الاسلام رضا زین العابدینی گفت: شهرستان ملایر با داشتن 157 موقوفه جایگاه ویژه ای در کشور دارد و از این نظر در بین پنج شهر برتر کشور در امور وقف است.

حجت الاسلام زین العابدینی با تاکید بر اینکه احیا و حفظ موقوفات، افزود: در سال جاری 9 موقوفه جدید در دو بخش انتفاعی و منفعتی به سایر موقوفات شهرستان ملایر اضافه شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون از اراضی موقوفه شهرستان، 160 قطعه زمین به خانواده معظم شهدا، 26 هزار و 500 مترمربع به بیمارستان مهر، 13 هزار و 850 قطعه زمین به افراد واجد شرایط به صورت اجاره و 192 هزار و 200 مترمربع زمین در قالب تعاونی های مسکن مهر ملایر واگذار شده است.

زین العابدینی ادامه داد: افزون بر این، دانشکده علوم قرآنی با هزینه ای افزون بر 130 میلیارد ریال، پاساژ فدک با 14 میلیارد ریال اعتبار و پروژه های ساختمان شهید رجایی، رسالت، قائم مقامی و پیوند 1 و 2 از محل درآمد موقوفات ملایر احداث شده است.

270 تن میوه شب عید در ملایر توزیع می شود

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر از توزیع 270 تن میوه شب عید در شهرستان ملایر خبر داد.

سیدعلی هاشمی افزود: این میزان شامل 190 تن پرتقال و 80 تن سیب درختی است که در سطح شهرستان توزیع می شود.

وی اظهار داشت: امسال آمادگی لازم برای جذب سهمیه تنظیم بازار گوشت مرغ، برنج، شکر و روغن وجود دارد.

هاشمی از برپایی نمایشگاه بهاره همزمان با ایام نوروز خبر داد و افزود: این نمایشگاه دارای 100 غرفه و شامل مایحتاج مردم از قبیل مواد پروتئینی، پوشاک، کفش، آجیل، شیرینی و سایر اقلام خوراکی است.

وی اظهار داشت: تمام اقلام، کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم در این نمایشگاه با 15 تا 20 درصد تخفیف عرضه می شود.

هاشمی عنوان کرد: ساماندهی بازرسی و ناظران ویژه ایام پایانی سال و نوروز 91 از 15 اسفندماه سال جاری آغاز و تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.