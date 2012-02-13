به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نیوزویک در شماره جدیدش مطلبی درباره سفر مقامات رژیم صهیونیستی به واشنگتن بویژه سفر "تامیر پاردو" به آمریکا و مذاکرات وی با مقامات کاخ سفید منتشر کرده و عنوان داشته که بخش اعظم این مذاکرات مربوط به ایران بوده است.

در بخشی ازاین مطلب آمده است: رئیس موساد در سفر به آمریکا در این باره تحقیق می کرد که بداند واکنش آمریکا در صورت حمله یکجانبه اسرائیل به ایران چگونه خواهد بود.

نیوزویک در ادامه به نقل از منابع ناشناس می نویسد : یکی از پرسش های اساسی پاردو در آمریکا این بود که آیا آمریکا آماده بمباران ایران هست یا خیر. معنای این پرسش ها چیست آیا غیر ازاین است که اسرائیل به تنهایی به فکر حمله است؟

"تایمر پاردو" رئیس موساد

در گزارش نیوزویک همچنین آماده که تل آویو مدتی است که همکاری های اطلاعاتی خود با آمریکا را در مورد ایران متوقف کرده است.

دلیل این توقف همکاری های اطلاعاتی در درجه اول مخالفت آمریکا با اقدام یکجانبه اسرائیل علیه ایران و دوم وجود این احتمال است که واشنگتن خود به تنهایی برای رویارویی با ایران آماده می شود.

به گفته منابع آگاه، تل آویو به مدت چهار ماه است که همکاری اطلاعاتی خود با آمریکا را درباره ایران متوقف کرده و در این مدت هیچ یک از اطلاعات محرمانه اسرائیل به واشنگتن ارسال نشده است.

این درحالی است که اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با یک رسانه غربی ضمن رد گزارشها در خصوص احتمال ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه ایران گفته بود: واشنگتن و تل آویو در قبال ایران آهسته و پشت سر یکدیگر گام بر می دارند.