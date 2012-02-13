به گزارش خبرنگار مهر، مدیر انجمن تصویرگران از برپایی چهار نمایشگاه از هنرمندانی چون فرشید مثقالی، منوچهر درخشه و هنرمندان عضو انجمن خبر داد و گفت: این چهار نمایشگاه طی هفته تصویرگری در خانه هنرمندان برپا خواهد شد.
علی هاشمی شهرکی مدیر انجمن تصویرگران درباره این نمایشگاهها و برنامههای انجمن در هفته تصویرگری گفت: هفته تصویرگری از ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد که طی این هفته چهار نمایشگاه از آثار هنرمندان عضو انجمن تصویرگران، نمایشگاه منتخب آثار فرشید مثقالی و منوچهر در فشه (تصویرگر کتابهای درسی در دهه ۵۰ و ۶۰) و همچنین نمایشگاه آثار کمیک استریپ از هنرمندان را در گالریهای خانه هنرمندان برپا خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: در این نمایشگاهها به ترتیب آثار اعضای انجمن حدود ۲۵۰ اثر از ۱۲۰ هنرمند، ۶۰ اثر منتخب تصویرگریهای فرشید مثقالی، ۶۰ اثر منتخب آثار درخشه و همچنین ۶۰ اثر کمیک استریپ که مروری بر کتابهای کمیک از قبل تا حال حاضر است.
هاشمی شهرکی با اشاره به برنامههای حاشیه این نمایشگاهها گفت: ورک شاپهای کمیک استریپ، نحوه طراحی و داستاننویسی، نحوه کار در کمیک استریپ، مجموعه نشستهایی درمورد تصویرسازی کودک و نوجوان و استفاده آن در انیمیشن، نشستی درمورد کمیک استریپ و کتابهای مصور و نشستهایی نیز به مسایل روز تصویرگری برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به افتتاح نمایشگاه ساعت ۴ تا ۸ عصر امروز در خانه هنرمندان ایران گفت: این نمایشگاه تا روز ۲۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، در همین روز نیز با برگزاری اختتامیه از استاد مثقالی و درخشه تقدیر خواهیم کرد.
مدیر انجمن تصویرگران گفت: در این هفته جمعبندی فعالیت یک سال گذشته تصویرگران را در خانه هنرمندان خواهیم داشت که برای اولین بار بحث کمیک استریپ در تصویرگری به صورت جدی مطرح شدهاست. همچنین در این نمایشگاه علاقهمندان میتوانند مروری بر هنر تصویرگری ایران را مشاهده کنند.
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