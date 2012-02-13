برگزیدگان نهایی جایزه ادبی «چراغ مطالعه» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قاسمیان دبیر این جایزه برگزیدگان را «شال بازی» نوشته عیسی عسکری از اهواز، «اتاق اضافی» نوشته عادله زاهدی از رشت و «یک دست خنجر، یک دست اسلحه» نوشته مهرداد موسویان از همدان اعلام کرد.

به گفته وی، این برگزیدگان بدون رتبه‌بندی و اولویت انتخاب و معرفی شده‌اند.

از دیگر نامزدها نیز شامل «زنی توی سرم حرف می‌زند» نوشته رضا کاظمی از تهران، «شغل مقدس خانوادگی» نوشته محسن امیری از مشهد، «من از آسمان افتاده‌ام» نوشته زهره زنگنه از بوشهر، «هیولا روی تردمیل» نوشته علی فاطمی از اهواز، «فحش دادگی» نوشته جابر حسین‌زاده از تهران، «کنه‌ها» نوشته محسن میرزایی از تهران و «بلقیس عاشق هر دوی ما بود» نوشته محمدامین محمدی از بلخ افغانستان قدردانی می‌شود.