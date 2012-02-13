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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

برگزیدگان نهایی جایزه ادبی «چراغ مطالعه» معرفی شدند

برگزیدگان نهایی جایزه ادبی «چراغ مطالعه» معرفی شدند

هیئت داوران دومین دوره جایزه ادبی «چراغ مطالعه» 3 نویسنده را بدون رتبه‌بندی به عنوان برگزیدگان این جایزه معرفی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قاسمیان دبیر این جایزه برگزیدگان را «شال بازی» نوشته عیسی عسکری از اهواز، «اتاق اضافی» نوشته عادله زاهدی از رشت و «یک دست خنجر، یک دست اسلحه» نوشته مهرداد موسویان از همدان اعلام کرد.

به گفته وی، این برگزیدگان بدون رتبه‌بندی و اولویت انتخاب و معرفی شده‌اند.

از دیگر نامزدها نیز شامل «زنی توی سرم حرف می‌زند» نوشته رضا کاظمی از تهران، «شغل مقدس خانوادگی» نوشته محسن امیری از مشهد، «من از آسمان افتاده‌ام» نوشته زهره زنگنه از بوشهر، «هیولا روی تردمیل» نوشته علی فاطمی از اهواز، «فحش دادگی» نوشته جابر حسین‌زاده از تهران، «کنه‌ها» نوشته محسن میرزایی از تهران و «بلقیس عاشق هر دوی ما بود» نوشته محمدامین محمدی از بلخ افغانستان قدردانی می‌شود.

هیئت داوران دومین دوره جایزه ادبی چراغ مطالعه، استفاده دقیق، هوشمندانه و صحیح از ظرفیت‌های زبان فارسی برای خلق شخصیت‌ها و فضاهای داستانی تازه، تامل بیشتر در این که چه ایده‌هایی توانایی داستان شدن دارند، ضرورت بازنویسی و در صورت لزوم بازنویسی چندباره اثر برای رسیدن به بهترین شکل ارائه ایده داستانی، خواندن آثار نوشته شده در جمع‌های تخصصی در دسترس نویسندگان و علاقه‌مندان به ادبیات داستانی، مطالعه نثر کهن فارسی و تحولات داستان‌نویسی ایران در صدساله اخیر به منظور کشف افق‌های تازه در داستان‌نویسی ایرانی و غنای آن را به نویسندگان شرکت‌کننده در این دوره یادآوری کرده‌اند.

مرحله نهایی این مسابقه را ناهید طباطبایی، علی خدایی و مهدی ربی داوری کرده‌اند.

کد مطلب 1532881

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