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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

مهدوی:

کمیته فعالان سیاسی اجتماعی بانوان گلستان تشکیل شد

کمیته فعالان سیاسی اجتماعی بانوان گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان گفت: برای افزایش حضور بانوان در صحنه انتخابات، کمیته فعالان سیاسی اجتماعی بانوان در هر فرمانداری به دبیری امور بانوان و خانواده تشکیل شده و نشستها و جلسات متفاوتی را برای گروههای مختلف زنان و دختران جوان ترتیب داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، رای دادن را موثرترین و عملی ترین وسیله برای اظهار افکار و عقاید مردم در اداره عمومی و اجتماعی جامعه دانست و گفت: در بسیاری از جوامع، مشارکت شهروندان اعم از زن و مرد در انتخابات، معیار مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی است.

وی افزود: ایام دهه فجر و هفته وحدت، فرصت مناسبی بود تا جامعه زنان با اهمیت حضور در انتخابات و تحلیلهای ضروری آشنا شوند و در برابر آن احساس تکلیف کنند.

مهدوی ادامه داد: جامعه و حکومت دینی کشور ما اکنون در شرایط بسیار ویژه و حساسی قرار دارد و مردم فهیم ایران به این امر واقف هستند و به آن توجه می کنند و باور دارند که یک رایی که به صندوق می اندازند با انجام یک تکلیف شرعی برابری می کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان گفت: برای بالندگی و تعالی انسانها و جامعه اسلامی، تلاش مردانه یا زنانه مفهومی ندارد و هر فرد به قدر فهم و منزلتی که برای خود قائل است، ورود جدی و مسئولانه در انتخابات پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 1532887

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