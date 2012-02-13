گودبرداری غیر اصولی در خوی حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان آتش نشانی خوی صبح دوشنبه در حاشیه اجرای عملیات امداد به این واحد افزود: این حادثه در کمربندی سیستانی زاده شهرستان خوی و پس از گودبرداری در همسایگی این واحد مسکونی رخ داد.

علی اسماعیلی با اشاره به اینکه این سانحه خسارت جانی در پی نداشت، عنوان کرد: در پی این حادثه 80 درصد به واحد مسکونی دو طبقه خسارت وارد شده و علت اصلی تخریب این واحد مسکونی توسط کارشناسان فنی در دست بررسی است.

وی سستی خاک ساختمان تخریبی و گودبرداری غیر اصولی در جوار این ساختمان را از علل اصلی احتمالی این سانحه دانست و با اشاره به حوادث بوقوع پیوسته از ابتدای سالجاری تا کنون گفت: طی این مدت 273 مورد حادثه آتش سوزی و امداد و نجات به وقوع پیوسته است.

رئیس سازمان آتش نشانی خوی خاطر نشان کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما و افزایش میزان حوادث در استفاده از انرژیهای مصرفی بویژه گاز خانگی وجود داشته که شهروندان باید نسبت به بازرسی های دوره ای اتصالات و دود کشی بخاریها اقدام کنند.