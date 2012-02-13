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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

گودبرداری غیر اصولی در خوی حادثه آفرید

گودبرداری غیر اصولی در خوی حادثه آفرید

ارومیه - خبرگزاری مهر: گودبرداری غیر اصولی باعث فرو ریختن ساختمان دو طبقه در شهرستان خوی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان آتش نشانی خوی صبح دوشنبه در حاشیه اجرای عملیات امداد به این واحد افزود: این حادثه در کمربندی سیستانی زاده شهرستان خوی و پس از گودبرداری در همسایگی این واحد مسکونی رخ داد.

علی اسماعیلی با اشاره به اینکه این سانحه خسارت جانی در پی نداشت، عنوان کرد: در پی این حادثه 80 درصد به واحد مسکونی دو طبقه خسارت وارد شده و علت اصلی تخریب این واحد مسکونی توسط کارشناسان فنی در دست بررسی است. 

وی سستی خاک ساختمان تخریبی و گودبرداری غیر اصولی در جوار این ساختمان را از علل اصلی احتمالی این سانحه دانست و با اشاره به حوادث بوقوع پیوسته از ابتدای سالجاری تا کنون گفت: طی این مدت 273 مورد حادثه آتش سوزی و امداد و نجات به وقوع پیوسته است.

رئیس سازمان آتش نشانی خوی خاطر نشان کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما و افزایش میزان حوادث در استفاده از انرژیهای مصرفی بویژه گاز خانگی وجود داشته که شهروندان باید نسبت به بازرسی های دوره ای اتصالات و دود کشی بخاریها اقدام کنند.

کد مطلب 1532891

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