اولین گروه از کاروان قرآنیان کشور وارد بندرعباس شد

علی محمد مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اولین گروه اعزامی شامل 10نفر از حافظان وقاریان یزدی هستند که وارد بندرعباس شده اند.

وی ادامه داد: کمیته استقبال از لحظه ورود این حفاظ وقاریان تشریفات مربوط به ورود این افراد را به انجام رسانده است.

وی اظهارداشت: گروه های بعدی که اعزام خواهد شد از استان زنجان است.

در ادامه دبیر کمیته بانوان اوقاف وامور خیریه استان نیز گفت: بعد از گروه اعزامی زنجان استان آذربایجان غربی نیز حفاظ وقاریان وحافظان خود را اعزام می کند.

معصومه زمردی در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم آمادگی شبانه روزی کمیته استقبال از قاریان و حافظان افزود: کمیته استقبال از لحظه ورود تشریفات استقبال از قرآنیان را به انجام می رساند.

وی عنوان کرد: 200نفر شرکت کننده خواهر و250 نفر شرکت کننده برادر به این دوره از مسابقات دعوت شده اند که کمیته بانوان اوقاف با همکاری امور بانوان استانداری هرمزگان در کمیته های 11 گانه مسوولیت برگزاری این دوره از مسابقات را در بخش خواهران به انجام می رساند.

25 لغایت 30 بهمن ماه جاری بندرعباس میزبان برگزاری سی وچهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن می باشد که برگزاری این مسابقات در رشته های قرائت حفظ ترتیل مفاهیم می باشد ومحل برگزاری این مسابقات در بخش خواهران سالن اجتماعات شرکت گاز ومحل برگزاری مسابقات در بخش برادران سالن برق منطقه ای واقع در بندرعباس است.