پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خبر کمک 18 میلیارد دلاری عربستان سعودی به اپوزیسیون خارج نشین اظهار داشت: اپوزیسیون خارج نشین به وضعیت فلاکت باری رسیده و برای تامین مالی خود دست به دامن کشورهایی شده که در اوج دیکتاتوری هستند و کاملا برضد همه شعارهای دموکراسی و لیبرالستی غربی عمل می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنها از کشورهایی کمک می خواهند که هیچ یک از مظاهر لیبرالیسم و دموکراسی غربی در ابعاد مشارکت مردم در آنها ظهور و بروز پیدا نکرده است.

وی افزود: حمایت دولتی استبداد زده و دیکتاتور منش از کسانی که به دنبال استقرار دموکراسی در ایران هستند بسیار مضحک است.

سروری با بیان اینکه عربستان به وضعیتی رسیده که که احساس می کند حاکمیتش در خطر است، اظهار داشت: امروز جنبش های فراگیر اجتماعی در کشورهای منطقه که دارای گرایش مذهبی اهل تسنن هستند با پیروزی بر حکام دیکتاتور خود از یوغ استکبار وابسته به عربستان خارج می شوند.

وی افزود: عربستان هم روز به روز حلقه فشار های اجتماعی علیه مخالفان خود در در داخل و در کشورهای منطقه را تنگ تر می کند.

قائم مقام جمعیت رهپویان تاکید کرد: پیروزی ملت یمن آغاز سونامی دوم علیه سیاست های آمریکا و عربستان در منطقه است که بخش شرقی عربستان و بحرین را در بر خواهد گرفت.

سروری تاکید کرد: عربستان تلاش می کند با تامین مالی اپوزیسیون ایران و حمایت از عناصر داخلی آنها از ادامه روند گسترش نهضت های اسلامی و آزادی خواهانه با مدل ایران جلوگیری کند.

وی در پایان گفت: اقدامات دولت عربستان برای مقابله با جنبش های عظیم اجتماعی موثر نخواهد بود.