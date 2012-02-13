برای دعوت جامعه به حجاب مناسب مصداق ارایه کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه دایمی مد و لباس اسلامی- ایرانی که در ساختمان نمایشگاه برگزار شد، گفت: بحث حجاب و پوشش اسلامی یک اصل مسلم است. اگر می خواهیم فرزندان خود را به استفاده از پوشش مناسب تشویق کنیم باید نمونه‌های زیاد و مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد اما ما بیشتر فرزندان‌مان را نهی کرده‌ایم ولی به این موضوع که نمونه‌های صحیح را ارایه کنیم کمتر توجه می کنیم. در حالی که قرآن کریم اول خوبی‌ها و معروف‌ها را مشخص می‌کند و بعد از خط قرمزها صحبت به میان می‌آورد.

حسینی بیان کرد: نمایشگاه‌های موقت مختلفی در حوزه مانتو و چادر برگزار کرده‌ایم اما نباید توقع داشت که نمایشگاه‌ها بی‌نقص برگزار شوند چون اول راه هستیم.

وی بیان کرد:‌ اکنون دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که یک پیوست فرهنگی داشته باشند. این پیوست فرهنگی در حوزه تولیدات پوشاک همان ارایه مدل‌های خوب در کشور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امر ساماندهی مد و لباس بیشتر از قسمت‌های دیگر اهمیت داده شده است.