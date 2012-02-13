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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

حسینی:

برای دعوت جامعه به حجاب مناسب مصداق ارایه کنید

برای دعوت جامعه به حجاب مناسب مصداق ارایه کنید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وقتی می خواهیم جامعه را به حجاب مناسب دعوت کنیم باید مصادیق زیادی را که وجود دارد ارایه کنیم نه آنکه دیگران جاذبه‌های خود را معرفی کنند و ما هم همان را به صورت مدل‌های ضعیف به جامعه عرضه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه دایمی مد و لباس اسلامی- ایرانی که در ساختمان نمایشگاه برگزار شد، گفت: بحث حجاب و پوشش اسلامی یک اصل مسلم است.  اگر می خواهیم فرزندان خود را به استفاده از پوشش مناسب تشویق کنیم باید نمونه‌های زیاد و مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد اما ما بیشتر فرزندان‌مان را نهی کرده‌ایم ولی به این موضوع که نمونه‌های صحیح را ارایه کنیم کمتر توجه می کنیم. در حالی که قرآن کریم اول خوبی‌ها و معروف‌ها را مشخص می‌کند و بعد از خط قرمزها صحبت به میان می‌آورد.

حسینی بیان کرد: نمایشگاه‌های موقت مختلفی در حوزه مانتو و چادر برگزار کرده‌ایم اما نباید توقع داشت که نمایشگاه‌ها بی‌نقص برگزار شوند چون اول راه هستیم.

وی بیان کرد:‌ اکنون دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که یک پیوست فرهنگی داشته باشند. این پیوست فرهنگی در حوزه تولیدات پوشاک همان ارایه مدل‌های خوب در کشور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امر ساماندهی مد و لباس بیشتر از قسمت‌های دیگر اهمیت داده شده است.

کد مطلب 1532894

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