واحدهای مسکونی مهر با زیرساخت کامل تحویل داده می شود

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اعلام استانداری، تا پایان سال 45 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده می شود که امید است این موضوع قطعیت پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده بود در دهه فجر 12 هزار واحد مسکونی مهر به بهره برداری برسد، بیان کرد: تعدادی از آنها در افتتاحیه های دهه فجر واگذار شد و تعدادی نیز دلیل تراکم افتتاحیه ها، بعد از دهه فجر و در روزهای 23 و 24 بهمن به متقاضیان تحویل داده می شود.

این مسئول اضافه کرد: کند بودن پروژه ها به خاطر زیرساختهای مسکن مهر است، استانداری توجه دارد که اگر جایی زیرساختهای لازم وجود نداشت، واحدها به مردم تحویل داده نشود تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی با اشاره به اینکه کیفیت مهمتر از کمیت است، یادآور شد: این واحدهای مسکونی با زیرساختهای لازم تحویل داده می شود و بهتر از آن است که تعداد واحدهای بیشتری واگذار شود، اما فاقد امکانات باشند.

کمبود زیرساختهای لازم فقط مختص استان تهران نیست

محمودی با بیان اینکه برنامه ریزی برای تحویل 45 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 90 صورت گرفته است، افزود: مشکل آب، برق، گاز و ... مسکن مهر فقط در استان تهران نیست و در همه جای ایران مشاهده می شود؛ زیرا مسکن مهر در نقاطی ساخته شده که امکان لوله گذاری آب، تصفیه خانه فاضلاب و ... هزینه های بیشتر از حد معمول دارد، آنهایی که بیرون از محدوده های شهری هستند برای انتقال زیرساختها باید هزینه های زیادی متقبل شوند.

وی عنوان کرد: اگر این واحدها در کنار شهر باشد از شهر برایشان آب، برق، گاز ... انتقال می دهیم، اما آنهایی که بیرون از محدوده های شهری هستند برای انتقال این زیرساختها، استانداری از اعتبارات استان، وزارت راه و شهرسازی از اعتبارات ملی و خود دستگاهها زیرساخت، از مبلغی که بابت انشعاب می گیرند این مشکل را حل خواهد کرد.

این مسئول ادامه داد: این به معنای بروکراسی اداری نیست، بلکه کمبودهای خزانه استان و مشکلاتی از این قبیل است که زمان بر بوده و کارها را کند پیش می برد، وگرنه مشکل حل شده و تمام واحدهای مسکونی مهر با تمام زیرساختها و به صورت تکمیل تحویل داده می شود.

وی گفت: کل واحدهای مسکونی مهر استان 230 هزار واحد پیش بینی شده بود که تا پایان سال 91 به طور کامل به متقاضیان واگذار خواهد شد.