آثار راه یافته به بخش رقابتی جشنواره فیلم 100 معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان مجموع 1392اثر رسیده در بخش اصلی به دبیرخانه جشنواره در نهایت هیات انتخاب 133اثر را در سه رشته داستانی، مستند و انیمیشن برگزیده و برای شرکت در بخش رقابتی معرفی کردند.

از مجموع 935 اثر که در بخش داستانی به دبیرخانه جشنواره رسیده بود. 88فیلم به بخش رقابتی راه یافت. که از این تعداد فیلمسازان تهرانی با 45 اثر و فیلمسازان شهر قم و زنجان به ترتیب بیشترین اثار ارسالی راه یافته به بخش رقابتی را داشتند.

ریحانه اربابون با فیلم "چهارسو"، هما ارشادسرابی با فیلم "سیاه چاله"، مهرداد اسکندری با فیلم "آرامشی که جا ماند"، اصغراشراقی دهکردی با فیلم"طرح فیلمنامه"، اردوان انتظاری با فیلم "در نهایت سادگی"، علی باطنی با فیلم "گــار"، مجتبی بتوندی ابکاه با فیلم "دو ساعت زودتر"، مجیدبزرگ‌زاده با فیلم"فرصت­ها چون ابر می­گذرند"، امین پوربرقی با فیلم "زحمت"، علی جانب اللهی با فیلم "انگشت"، محمد حدادی با فیلم "آن"، سیدجوادحسینی "ترافیک"، سید محمدرضاخردمندان با فیلم "نامه"، غلامرضاخنده زمین با فیلم "آن روزها ، این روزها"، سلمان خورشیدی با فیلم"نیلوفر آبی"، شهرزاد دادگر با فیلم "قدم قدم" و صادق دوسرانیان مقدم با فیلم "دودمان"، آثارشان در بخش رقابتی جشنواره در حوزه فیلم‌های داستانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

همچنین از تهران، آثار فیلمسازان جوان دیگری با نام­های؛ پناه­برخدا رضایی با فیلم"قطره"، محمدرضایی بیجارگاه با فیلم "کیمیا"، غزاله سلطانی با فیلم "کوچه‌ها باریکن"، محمد ابراهیم شهبازی با فیلم "سکوت لطفا"، معصومه صالح­بیگی با فیلم "روزی اتفاق خواهد افتاد"، یاشلی علیزاده با فیلم "پدرم همه فصل‌هایش یکی بود"، محمد غلامی با فیلم"Uمورتا 300"،محمدرضا فتحعلی با فیلم "قیمت"،محمدرضا فرهادی " اگه خدا خیرت بده"، فرشاد فرهمندخو با فیلم "لی لی"، داودقهردار امراله با فیلم "فغان"، کیارش قوام زاده شاطر با فیلم"نیست ... هست"، مجتبی صبوری­نژاد با فیلم "یادگاری"، ابوالفضل کاهانی با فیلم،"به هم نگاه نکنید"، امیدکاوه آهنگری با فیلم "تاکسی"، امین کفاش زاده با فیلم "بهترین انتخاب"، شاهدگرانمایه با فیلم "بهتر از هرگز نرسیدن"، افسانه گرگان­زاده با "محمود، درکه، پنج­شنبه‌ها"، پریساگرگین با فیلم "و می‌گذریم ..."، محسن­گلزاریان با فیلم "توهم"، وجیهه لاریجانی با فیلم "برش"، میلاد مهدوی با فیلم "هفت منهای یک"، نرگس مولوی "هیچ"، رضا میرطالبی با فیلم"استپ هوایی"، مازیار هاشمی با فیلم "تکرار"، حبیب هوشیار با فیلم "سفید"، علی وزیری با فیلم "تلنگر" و سحرمرادی با فیلم "اخترک ب612"به بخش رقابتی هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 راه یافته­اند.