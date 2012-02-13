میرمعصوم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال این باشگاه پیش از دیدار با مس سرچشمه کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان در روزهای گذشته تمرینات بسیار خوبی را برگزار کرده و آماده دیدار با مس و پیروزی برابر این تیم هستند.
وی با بیان اینکه این تیم مشکلی ندارد، افزود: در صورت پیروزی در این دیدار اعتماد به نفس بازیکنان بیشتر شده و در مسابقات بعدی بدون استرس نتیجهگیری به میدان خواهند رفت تا ضمن جبران نتایج گذشته، با کسب امتیازات لازم جایگاه تیم در جدول ردهبندی را ارتقا و بهبود ببخشند. این موفقیت دور از دسترس نیست و با تلاش کادرفنی و بازیکنان بدست خواهد آمد.
مدیرعامل باشگاه شهرداری در مورد تحلیلش از عملکرد تیم فوتبال این باشگاه در هفتههای اخیر اظهار داشت: تیم عملکرد مطلوبی داشت و بازیهای خوبی را از خود به نمایش گذاشت اما تنها در نتیجهگیری نتوانستهایم انتظارات را برآورده کنیم. در 8 بازی گذشته در نیم فصل دوم به خاطر مشکلات داوری و هدر دادن فرصتهای مناسب، امتیازات مهمی را از دست دادیم تا اکنون در رده شانزدهم قرار بگیریم.
وی در مورد خبر مذاکره مسئولان باشگاه شهرداری تبریز با فراز کمالوند و احتمال تغییرات در کادر فنی این تیم تاکید کرد: تمام این مسابقات شایعه است و با قاطعیت اعلام میکنم مدیرروستا سرمربی تیم تا پایان فصل خواهد بود.
سهرابی در مورد قرار نگرفتن بازیکنان تیم شهرداری در فهرست نفرات تیم ملی در پایان گفت: قطعا اگر تیم نتیجه بگیرد، نفرات بیشتری از تیم ما به تیم ملی دعوت میشوند زیرا سرمربی تیم ملی بیشتر به تیمهای بالای جدول نگاه میکند. درصورت کسب نتایج بهتر، قطعا ما و بازیکنان تیم میتوانند حقانیت خود را ثابت کرده و بار دیگر شاهد حضور چندین بازیکن خود در اردوی تیم ملی باشیم.
دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و مس سرچشمه کرمان در هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 15 فردا سهشنبه در ورزشگاه تختی تبریز برگزار میشود.
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